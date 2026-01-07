아이들의 첫 러닝 축제… 휠라 키즈, 4월 여의도서 ‘티니핑런’ 개최

휠라 키즈(FILA KIDS)는 SAMG엔터의 인기 애니메이션 ‘캐치! 티니핑’과 협업해 오는 4월 25일 서울 여의도 물빛광장에서 러닝 페스티벌 ‘휠라 키즈 티니핑런’을 개최한다고 7일 밝혔다.
휠라 키즈 티니핑런은 아이들이 사랑하는 티니핑 세계관을 러닝 콘텐츠에 접목한 판타지 몰입형 페스티벌로 총 3000명 규모로 진행된다. 행사 당일 현장에는 가족이 함께 걷고 뛰는 러닝 프로그램 ‘플립 잇 런(FLIP IT RUN)’을 비롯해 티니핑 캐릭터를 만날 수 있는 판타지 존, 협력사 체험 부스 등 다양한 체험형 콘텐츠가 운영될 예정이다.
참가 대상은 2019년생부터 2022년생까지의 아동으로 참가 신청은 7일 오전 11시부터 자정까지 휠라코리아 공식 온라인 스토어를 통해 진행된다. 신청은 래플(추첨) 방식이고 당첨자는 8일 개별 안내될 예정이다.
참가자에게는 행사 콘셉트에 맞춘 기념 패키지가 제공된다. 패키지는 아동 대상 ‘꾸미 패키지’와 아동·성인 공용 ‘베이직 패키지’ 두 종류로 구성됐다. ‘꾸미 패키지’에는 휠라 키즈의 스테디셀러 운동화 ‘꾸미’에 ‘프린세스 캐치! 티니핑’ 캐릭터를 적용한 ‘티니핑 휠라 꾸미 라이트’를 비롯해 티셔츠, 넥쿨러, 양말, 배번호표 등이 포함된다.
‘베이직 패키지’는 운동화를 제외하고 티셔츠, 넥쿨러, 양말, 배번호표 등 러닝에 필요한 기본 아이템 위주로 구성해 참가자 선택의 폭을 넓혔다. 특히 ‘티니핑 휠라 꾸미 라이트’는 이번 행사를 통해 최초 공개되는 제품으로, 아이들이 일상에서도 착용할 수 있는 실용성과 캐릭터 협업의 즐거움을 동시에 담았다는 설명이다.
휠라 키즈 관계자는 “아이들이 가족과 함께 뛰고 호흡하며 건강한 에너지를 경험할 수 있는 축제를 만들고자 이번 행사를 기획했다”며 “온 가족이 함께하는 새로운 형태의 키즈 러닝 페스티벌 ‘티니핑런’에 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
