LG유플러스, ‘119메모리얼런’ 기념 티셔츠 판매… 수익금 소방관 지원

LG유플러스가 ‘119메모리얼런 기념 티셔츠’를 판매한 수익금으로 순직 소방관의 희생을 알리고 남은 가족을 지원한다고 6일 밝혔다.
119메모리얼런 기념 티셔츠는 지난 11월 2일 LG유플러스가 개최한 순직 소방관 추모 마라톤 대회인 119메모리얼런 행사에서 사용된 티셔츠다. 행사 당시 119메모리얼런 참가자와 행사장에 방문한 시민들이 티셔츠를 추가로 구매하고 싶다는 의사가 이어지면서, LG유플러스는 추가 판매를 결정했다.
티셔츠 구매를 원하는 고객은 가입한 통신사에 관계없이 LG유플러스의 모바일 커머스인 ‘U+콕’을 통해 구매할 수 있다. 가격은 3만3000원이며, 300장 한정으로 판매한다. 판매 수익금 전액은 소방가족 희망나눔 재단에 전달될 예정이다.
앞서 LG유플러스는 국민의 안전 강화를 위해 소방청과 업무협약 체결한 바 있다. 이어 △AI 음성합성 기술 기반으로 순직 소방관 목소리 복원 △순직 소방관 추모 마라톤 ‘119메모리얼런’ 개최 등을 진행하며 소방관 지원을 이어가고 있다.
향후에도 소방청과 협력해 소방관을 위한 복지·교육·추모 지원 및 행사 개최 등 사회공헌 활동을 지속적으로 확대한다는 계획이다.
