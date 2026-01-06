SK온·SK이노베이션, 스탠다드에너지와 바나듐이온배터리 ESS 협력

SK온과 SK이노베이션이 화재 안전성이 높은 바나듐이온배터리(VIB) 기반 에너지저장장치(ESS) 사업을 확대한다.
SK온과 SK이노베이션은 5일 대전광역시 스탠다드에너지 본사에서 VIB ESS 전문기업 스탠다드에너지와 ‘이차전지 기술 개발 및 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 6일 밝혔다. 협약식에는 이석희 SK온 사장, 박기수 SK온 미래기술원장, 김필석 SK이노베이션 환경과학기술원장, 김부기 스탠다드에너지 대표 등이 참석했다.
이번 협약의 핵심은 단주기 ESS에 적합한 고안전성·고출력 성능의 VIB 기반 ESS 배터리 성능 고도화를 위한 기술 협력이다. 단주기 ESS는 통상 4시간 미만으로 에너지를 저장·방전하는 시스템으로 데이터센터와 산업 설비 등에 주로 사용된다. 짧은 시간에 반복적인 고출력 운전이 요구되는 만큼 화재 안전성과 출력 성능이 중요하다.
3사는 각자의 핵심 기술 역량을 결합해 VIB ESS의 성능과 가격 경쟁력을 동시에 강화할 계획이라고 전했다. SK온은 배터리 대량 양산 경험을 바탕으로 스탠다드에너지와 함께 원소재 조달부터 소재·셀·배터리관리시스템(BMS)까지 기술 협력을 확대한다. 셀 대면적화 설계 등 차별화된 기술 개발도 추진한다.
SK이노베이션은 전해액 첨가제 개발을 통해 소재 성능을 개선하고 정유 공정에서 회수한 바나듐을 활용해 원가 절감 방안도 모색한다.
이번 협력을 통해 SK온은 기존 NCM과 LFP 배터리에 이어 VIB까지 ESS 제품 포트폴리오를 확대하며 ‘안전성 중심’ 전략을 강화하게 됐다. VIB는 물이 주성분인 전해액을 사용해 화재와 폭발 위험이 없고 출력이 높아 단주기 ESS에 적합한 것이 특징이다.
스탠다드에너지는 ESS에 특화한 VIB를 세계 최초로 개발해 실증과 상용화에 성공한 기업이다. 스탠다드에너지에 따르면 산업통상자원부 규제샌드박스를 통해 서울 도심에 설치된 VIB ESS는 단 한 건의 사고 없이 운영됐고 이후 지하철 역사와 건물 내부 등 유동인구가 많은 환경에서도 안전성과 성능을 입증했다고 한다. 지난해 3월 타임지가 선정한 ‘2025년 세계 최고의 그린테크 기업’에 한국 기업 중 유일하게 이름을 올리기도 했다.
이석희 SK온 사장은 “이번 협력을 통해 화재 안전성이 뛰어난 ESS용 바나듐이온배터리를 공동 개발해 제품 포트폴리오를 더욱 탄탄히 할 수 있을 것”이라면서 “글로벌 수준의 기술 경쟁력을 바탕으로 고객에게 새로운 가치를 제공하겠다”고 말했다.
김부기 스탠다드에너지 대표는 “리튬이온배터리와 상호 보완적인 특성을 가진 바나듐이온배터리를 SK온, SK이노베이션과 함께 빠르게 사업화해 데이터센터와 도심 등 안전과 성능이 동시에 요구되는 환경에서 ESS의 새로운 기준을 만들어가겠다”고 전했다.
한편, 올해 초 진행 중인 제2차 ESS 중앙계약시장 입찰은 ‘화재 안전성’을 주요 기준으로 삼았다. SK온은 전기화학 임피던스 분광법(EIS) 기술을 적용해 화재 발생 최소 30분 전 이상 징후를 감지하는 ESS를 앞세워 시장 공략에 나설 계획이다.
댓글 0