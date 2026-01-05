문혁수 LG이노텍 사장 “고수익 사업으로 수익 극대화”… 위닝테크·업무 AI 전환 등 제시
동아경제
공유하기
글자크기 설정
문혁수 LG이노텍 사장, 신년 메시지 공유
“고수익 사업 기반 안정적 수익 창출 체계 확립”
“우수한 기술 넘어 시장 경쟁 우위 기술력 확보” 강조
문혁수 LG이노텍 사장이 올해 주요 경영방침으로 고수익 사업 강화를 제시했다. 이를 통해 수익성을 극대화하고 안정적인 수익 구조를 견고히 한다는 방침이다.
문혁수 사장은 5일 신년 메시지를 통해 ‘고수익 사업 포트폴리오 구축’을 핵심 목표로 설정했다. 구체적으로 안정적인 수익 창출 체계를 확립하고 시장에서 경쟁 우위를 선점할 수 있는 위닝테크(Winning Tech)를 확보한다는 계획이다. 이를 위한 주요 방안으로는 업무 방식의 AI 전환(AX)을 들었다.
지난해의 경우 주요 사업 영역에서 체질 개선이 이뤄져 전반적으로 의미 있는 진전을 이뤘다고 문 사장은 평가했다. 고수익 사업 체계 확립을 위해서는 선택과 집중, 전사 자원의 전략적 배분 등이 수반돼야 한다고 강조했다. 문 사장은 “개별 사업 본질적인 사업 경쟁력을 높이면서 동시에 신규 사업 육성을 가속화 해 확실한 미래 성장 동력 확보를 꾀해야 한다”고 말했다. 위닝테크는 단순히 우수한 기술을 넘어 실제 시장에서 경쟁 우위를 선점할 수 있는 기술력을 확보해야 한다고 강조했다. 이를 위해서는 고객사 성장 전략, 산업 구조 변화 등에 부합하는 기술을 선제적으로 발굴하고 고부가가치를 창출할 수 있는 사업으로 발전시켜야 한다고 당부했다.
임직원 업무는 AX를 통해 성과와 효율을 극대화해야 한다고 했다. 문 사장은 “우리가 해야 하는 일들은 AX를 적극 활용해 방법을 찾아 나가고 이와 동시에 각자의 역량을 고도화해 효율성과 전문성을 병행해 키워나가야 한다”며 “AX 기반 일하는 방식을 통해 고객의 기대를 넘어선 가치를 제공해야 한다”고 말했다.
댓글 0