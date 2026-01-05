대상, 공정거래 준법경영 강화 선언… “더욱 신뢰받는 기업되는 원년”

전사 단위 준법 시스템 고도화…자율 준수 문화 정착 추진
업무 특성 기반 맞춤형 지원으로 실효성 높인다
공정거래 질서 확립과 신뢰 기반 경쟁력 제고 목표
2026년, ‘공정거래 자율준수 원년’ 공식화
대상은 5일 ‘공정거래 자율준수 프로그램(Compliance Program, 이하 CP)’ 강화를 공식 선언하며, 공정거래 질서 확립과 준법경영 고도화에 나섰다.
‘공정거래 자율준수 프로그램(CP)’은 기업이 공정거래 관련 법규를 사전에 준수하기 위해 자체적으로 마련하는 내부 관리 체계다. 대상은 공정거래를 시장경제의 기본 원칙이자 지속 가능한 성장의 핵심 가치로 보고, 이를 토대로 투명하고 책임 있는 경영 체계를 강화하겠다고 밝혔다.
대상은 그동안 컴플라이언스 위원회를 중심으로 윤리경영을 추진해 왔다. 기존의 윤리강령 행동지침을 발전시켜 ‘컴플라이언스 방침’을 새로 마련하고, 공정거래·식품위생·인사노무·개인정보·산업안전 등 주요 영역을 관리 체계 안에 포함시켰다. 또한 2022년에는 모든 사업장에서 국제 표준 준법경영시스템(ISO 37301) 인증을 획득해 내부 통제의 실효성을 대외적으로 입증했다.
올해부터 대상은 CP를 중심으로 한 조직별 맞춤형 지원을 확대해 법규 위반 위험을 사전 차단하고, 문제 발생 시 신속한 시정조치 체계를 운영할 계획이다. 더불어 임직원을 대상으로 한 교육 프로그램을 강화하고, 경영 시스템 전반에 자율준수 문화를 내재화한다는 방침이다.
임정배 대상 대표이사는 “공정거래 자율준수는 기업이 지속적으로 신뢰받기 위한 핵심 조건이다. 2026년을 공정거래 자율준수의 원년으로 삼아, 식품산업 특성에 맞는 실무형 자율준수 체계를 정착시키겠다”고 말했다.
