미니쉬테크놀로지, KPGA 상금왕 옥태훈·KLPGA 안소현 후원

미니쉬테크놀로지는 5일 2024년 KPGA 상금왕 프로골퍼 옥태훈(금강주택)과 KLPGA 프로골퍼 안소현(삼일제약) 선수와 공식 후원 계약을 체결했다고 밝혔다.
옥태훈 프로와 안소현 프로는 2025년 시즌 미니쉬 로고 패치를 부착한 유니폼을 착용하고 투어에 출전한다. 미니쉬테크놀로지는 선수들에게 맞춤형 구강 건강 관리 프로그램을 제공해 최상의 컨디션 유지를 지원할 예정이다.
옥태훈 프로는 지난해 KPGA 투어에서 3승을 거두며 상금왕에 올랐고, 안소현 프로는 KLPGA 투어에서 활약하고 있다.
미니쉬테크놀로지는 치아 복구 솔루션인 ‘미니쉬’를 한국, 미국, 일본 등 전 세계 75개 미니쉬 프로바이더 치과에 공급하는 헬스테크 기업이다. 20만 여건의 임상 데이터와 AI를 결합해 글로벌 시장 진출을 가속화하고 있다.
미니쉬테크놀로지 관계자는 “프로 골프에서는 구강 건강은 경기력과 컨디션에 중요한 역할을 한다”며 “앞으로도 스포츠 분야 후원을 확대해 미니쉬의 브랜드 가치와 기술력을 알릴 계획”이라고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
