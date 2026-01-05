삼성바이오로직스, 10년 연속 ‘JP모건 콘퍼런스’ 참가

삼성바이오로직스가 세계 최대 제약·바이오 투자 콘퍼런스인 ‘2026 JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPMHC)’에 참가한다고 4일 밝혔다.
올해로 44번째 열리는 해당 행사는 매년 1월 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에서 열리는 제약·바이오 업계 최대 규모의 투자 콘퍼런스다. 올해는 이달 12∼15일(현지 시간) 진행되며 약 1500개 제약·바이오·헬스케어 기업에서 8000명 이상의 참가자가 행사장을 찾을 전망이다.
2017년부터 10년 연속 공식 초청을 받은 삼성바이오로직스는 글락소스미스클라인, 아스트라제네카, 일라이릴리 등 글로벌 빅파마들과 나란히 행사 2일 차에 발표를 진행한다. 발표에는 존 림 대표가 연사로 나선다. 발표 제목은 최근 새롭게 공개한 위탁생산(CMO) 브랜드 ‘엑설런스(ExellenS)’다. 림 대표는 지난해 삼성바이오로직스의 주요 성과와 올해 사업 계획 및 중장기 비전, 회사의 경쟁력과 성장 배경 등을 설명할 예정이다.
전혜진 기자 sunrise@donga.com
