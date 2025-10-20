“만화 속 모험이 게임 속으로” … 코믹스-웹툰-애니 IP 신작 출시

웹툰 원작 ‘나혼렙: 오버드라이브’
모바일 요소 PC-콘솔로 옮겨
원작 기반 스토리 팬층 보장
‘일곱 개의 대죄: 오리진’도 출격대기
국내외 게임사들이 인기 웹툰과 코믹스, 애니메이션을 기반으로 한 신작 출시에 나섰다. 침체기가 장기화되고 있는 게임 시장에서 팬덤을 이미 구축한 데다 탄탄한 스토리를 갖추고 있는 웹툰과 만화, 애니메이션 지식재산(IP)을 활용하는 것이 ‘확실한 전략’으로 자리 잡는 모양새다.
1일 게임 업계에 따르면 넷마블은 지난해 11월 말 ‘나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브’(오버드라이브)를 출시했다. 오버드라이브는 인기 웹툰이자 애니메이션인 ‘나 혼자만 레벨업’ IP를 활용한 신작이다. 모바일 동시 플레이가 가능한 전작 ‘나 혼자만 레벨업: 어라이즈’(어라이즈)를 PC와 콘솔 환경으로 옮겨 와 액션성을 한층 강화했다. 오버드라이브를 실제 플레이해 보니 전작 어라이즈에서는 아쉽게 느껴졌던 스킬 연출과, 캐릭터 동작 등 전투 묘사가 한결 자연스러워진 게 느껴졌다. 유료 재화를 이용한 아이템, 캐릭터 뽑기 요소를 배제해 과금 유도에 피로감을 느꼈던 이용자들에게는 좋은 대안이 될 것 같았다.
인기 원작의 메인 스토리를 그대로 따라가는 만큼 게임의 스토리텔링 역시 눈여겨볼 점이다. 원작의 기승전결과 연출을 실제로 구현해 놓은 듯한 3차원(3D) 그래픽, 웹툰 컷신을 오가는 스토리 묘사는 이용자를 게임에 몰입하게 만들기 충분하다. 원작을 이미 경험한 이용자라면 원작의 감동을 다시 떠올릴 수 있고, 원작을 접하지 않은 유저라도 마치 웹툰을 보거나 애니메이션을 시청하듯 진입장벽 없이 이야기에 빠져들 수 있다.
넷마블은 나 혼자만 레벨업 IP를 활용한 신작 ‘나 혼자만 레벨업: 카르마’(카르마)도 올해 상반기 출시를 목표로 하고 있다. 어라이즈와 오버드라이브가 원작의 스토리를 충실하게 따라갔다면, 카르마는 원작에서조차 다루지 않은 27년간의 군주 전쟁의 이야기를 담고 있다. 게임만을 위한 ‘오리지널 스토리’를 위해 제작진은 웹툰 원작자와 애니메이션 제작위원회의 검수를 받고 있다. 이 때문에 원작에서 기원한 게임의 스토리가 다시 거꾸로 원작에 영향을 주는 새로운 ‘상호 확장성’도 기대해 볼 수 있다.
아울러 넷마블은 5500만 부를 판매한 일본의 인기 만화 원작 ‘일곱 개의 대죄’를 기반으로 만든 게임 ‘일곱 개의 대죄: 오리진’도 이달 출시할 계획이다.
바이트댄스 산하 게임사 뉴버스의 유명 만화 및 애니메이션 원작 ‘블리치’ IP를 활용한 신작 ‘블리치: 소울 레조넌스’도 지난해 글로벌 사전예약자 수 1500만 명을 확보하며 주목받았다. 이른바 ‘원조 소년만화 3대장’(원피스, 나루토, 블리치) 중 하나를 기반으로 제작한 만큼 원작의 스토리를 충실히 반영했다. 원작 만화와 애니메이션을 토대로 에피소드와 전개를 3D 모델링으로 입체감 있게 구현했다.
원작의 캐릭터 특성을 제대로 이해하고 반영한 스킬과 원작에서 주인공이 동료들과 협동 전투를 하는 방식을 그대로 옮겨놓은 듯한 3인 파티 구성 전투 시스템 또한 원작에 향수를 느끼는 게이머들을 만족시킬 요소다.
위정현 중앙대 경영학과 교수(한국게임학회장)는 “창작 비용을 줄이는 동시에 흥행도 어느 정도 보장된다는 것이 웹툰, 만화와 같은 원천 콘텐츠를 활용해 게임을 제작할 때의 장점”이라고 설명했다.
