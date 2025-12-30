버거킹, ‘와퍼’ 넘어 치킨·디저트까지 확장… 2025 성과공개

재출시 인기 메뉴 ‘트러플 머쉬룸 와퍼’·‘통모짜와퍼’, 재구매율 상위권
신규 플랫폼 ‘크리스퍼’로 치킨버거 카테고리 확대
디저트·스낵 메뉴 중심으로 10대 소비자층 눈길
프리미엄 버거 라인업 매출 175% 성장하며 경쟁력 입증
버거킹은 30일 2025년 한 해의 주요 성과를 수치로 정리해 발표했다. 비프 버거 중심의 탄탄한 기본기 위에 치킨버거와 디저트 분야로 영역을 넓히며, ‘브랜드 확장’을 이어간 한 해였다고 자평했다.
버거킹은 올해 재구매율 상위 3개 메뉴 가운데 2개는 고객 요청으로 다시 선보인 제품이라고 밝혔다. 트러플 머쉬룸 와퍼(재구매율 31.7%)와 통모짜와퍼(28.9%)가 대표적이다. 트러플 머쉬룸 와퍼는 2017년 첫 출시 후 꾸준한 재출시 요청에 따라 가을 시즌 대표 메뉴로 자리 잡았고, 통모짜와퍼 재출시 이후 단기간 내 누적 판매 100만 개를 돌파한 바 있다.
이 외에도 사회관계망(SNS)에서 소비자 레시피를 반영한 ‘꽉통새우 와퍼’, 수학 강사 정승제와의 협업으로 제작된 ‘6318 버거’ 등은 고객의 다양한 취향을 반영한 사례로 꼽힌다.
버거킹은 올해 특히 10대 고객 유입에서 두드러진 성장세를 보였다. 디저트 신제품 ‘킹퓨전’과 간편형 메뉴 ‘올데이스낵’이 인기를 끌며 브랜드 이미지를 한층 젊게 바꿨다. 고구마 크림치즈 파이, 크리스퍼 랩 등 간단히 즐길 수 있는 간식류는 통학 및 학원 이동이 많은 10대 소비자에게 높은 호응을 얻었다고 한다.
시간대별 판매 분석에서도 아침에는 커피, 심야에는 밀크선데와 바삭킹 등 매출이 두드러지며, 버거킹이 일상 전 시간대에 걸쳐 소비자와 만나는 브랜드로 자리매김했음을 보여줬다.
버거킹은 올해 신규 플랫폼 ‘크리스퍼’를 출시하며 치킨버거 분야로도 본격 진출했다. 출시 첫 주목표 대비 104%의 판매 실적을 기록하며, 한 달 만에 누적 판매 66만 개를 돌파했다.
‘크리스퍼 치폴레’, ‘크리스퍼 불닭 치킨’ 등 다양한 시리즈는 매운맛 선호가 강한 소비자층에게 호응을 얻었으며, 버거킹만의 조합으로 ‘K-스파이시’ 콘셉트를 구현했다.
SNS에서도 인기가 이어졌다. 버거킹 공식 인스타그램에서 올해 가장 높은 조회수를 기록한 상위 콘텐츠 3개 모두 크리스퍼 관련 게시물이었고, 배우 노윤서 등 셀럽의 참여가 더해지며 화제성을 높였다.
치킨과 스낵류 성장이 두드러졌지만, 버거킹의 근간인 비프 버거는 여전히 강세를 유지했다. 프리미엄 버거 라인업은 전년 대비 175% 이상 매출이 증가하며 전체 실적을 이끌었다.
올해 출시된 ‘오리지널스 150g’과 ‘더블 오리지널 치즈 맥시멈’은 비프 패티 본연의 풍미를 강조한 제품으로, 기대 이상의 반응을 얻었다. 대표 메뉴 ‘와퍼’ 시리즈 역시 시간대와 무관하게 꾸준히 판매되며 브랜드 대표 상품으로서 입지를 공고히 했다.
또한 ‘와퍼 3900’ 판매 행사를 통한 합리적 가격 전략이 주목받았으며, 행사 기간 일 평균 15만 개 이상 판매되는 기록을 세웠다.
버거킹 관계자는 “2025년은 기존 강점인 비프 버거의 경쟁력을 확인함과 동시에, 치킨·디저트 등 새로운 성장축의 가능성을 본 해였다. 2026년에도 핵심 플랫폼을 중심으로 메뉴와 경험을 확장해 소비자 일상 속 브랜드 경험을 강화할 것”이라고 밝혔다.
댓글 0