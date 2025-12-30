핌즈, 국내 1세대 물류 솔루션 ‘굿스플로’ 합병… 이커머스·물류 토탈 솔루션기업 도약

핌즈 주식회사로 2026년 1월 합병 법인 출범
주문부터 라스트마일까지 이커머스·물류 전 과정 수직계열화 완성
직영 풀필먼트 센터에 자율주행로봇 등 자동화 설비 도입해 품질 고도화
쇼핑몰 통합관리 솔루션 ‘이지어드민’을 운영하는 핌즈(대표 황선영)가 국내 대표 물류정보 서비스 기업 굿스플로를 합병하고, 내년 1월부터 통합 법인으로 새롭게 출발한다고 30일 밝혔다.
핌즈는 이번 합병을 통해 이커머스 정보 서비스와 물류 솔루션은 물론, 직영 물류센터 인프라까지 확보하게 됐다. 이로써 주문 수집부터 배송까지 모든 과정을 아우르는 ‘토탈 이커머스·물류 솔루션’ 기업으로의 도약에 박차를 가할 계획이다.
양사의 결합으로 핌즈는 기존의 자동 주문수집, 재고관리, 3PL 연결 서비스에 굿스플로의 강점인 송장출력, 반품택배, 오늘도착, 방문택배 등 소상공인 특화 서비스를 더하게 됐다. 특히 네이버 풀필먼트 얼라이언스(NFA) 핵심 파트너인 굿스플로의 풀필먼트 역량을 흡수함으로써, ‘N배송’ 등 온라인 셀러들의 다양한 배송 니즈에 더욱 기민하게 대응할 수 있는 이커머스 물류의 수직계열화를 완성했다.
기술적 시너지도 기대된다. 핌즈는 자사 소프트웨어와 연동된 자율주행로봇(AMR), 제함기, 봉함기, 소터 등 창고 자동화 설비를 직영 풀필먼트 센터에 전격 도입한다. 이를 통해 서비스 품질을 높이는 동시에 3PL 물류 창고 자동화를 위한 업계 표준 모델을 정립한다는 방침이다.
1999년 설립된 굿스플로는 네이버, 쿠팡 등 이커머스 풀랫폼에서 고객이 배송정보를 확인할 수 있는 배송지키미 서비스를 시작으로 풀필먼트 서비스와 착한택배 등 라스트마일까지 사업 영역을 확장해 온 국내 1세대 물류 솔루션 기업이다.
굿스플로를 합병하는 핌즈는 주문·재고관리 시스템 이지어드민 외에도 창고관리시스템 이지WMS를 기반으로 전국 500여 물류센터의 연합체인 글로박스를 운영하는 등 이커머스와 물류 전반에 걸쳐 서비스를 제공하고 있다.
핌즈 황선영 대표는 “이커머스 시장에서 물류의 중요성이 그 어느 때보다 커진 시점에 최고의 기술력을 보유한 굿스플로와 한 가족이 되어 기쁘다”며 “양사의 고도화된 기술과 서비스를 전략적으로 통합해 국내 이커머스와 물류 산업 발전에 기여하겠다”고 밝혔다.
