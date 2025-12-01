최재원 SK이노 수석부회장, 글로벌 투자 SK스퀘어로

최태원 동생… 미래 먹거리 확보 나서


최재원 SK이노베이션 수석부회장(사진)이 투자회사 SK스퀘어로 자리를 옮긴다. 글로벌 사업 경험과 인적 네트워크를 활용해 그룹 미래 먹거리 확보에 힘쓸 것으로 전망된다.

29일 재계에 따르면 최 수석부회장은 내년 1월 1일부로 SK스퀘어 수석부회장을 맡는다. 11월 SK그룹 사장단 인사에서 신임 대표로 선임된 김정규 SK스퀘어 사장을 후방에서 지원하는 역할을 하게 될 전망이다.

SK스퀘어는 2021년 SK텔레콤에서 인적분할해 출범한 SK그룹의 정보통신기술(ICT) 투자 전문 중간지주회사다. 인공지능(AI), 반도체, 모빌리티 등 첨단 산업 중심으로 글로벌 투자에 나서고 있으며 SK하이닉스 지분 약 20%를 보유한 모회사다.

재계 일각에선 최태원 SK그룹 회장의 동생인 최 수석부회장이 SK스퀘어에 합류하면서 AI, 반도체 투자 분야 시너지를 내는 것은 물론 SK하이닉스에 대한 오너 일가의 장악력이 강해질 수 있다는 해석도 나온다. 최 수석부회장은 1994년 소재 전문 계열사 SKC에 합류한 이후 통신사 SK텔레콤, 에너지 회사 SK E&S, 배터리 회사 SK온 등을 이끌어 왔다.

