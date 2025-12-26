홍보에너지, ‘스마트생태공장’으로 친환경 가치 실현

홍보에너지는 스마트생태공장 구축을 통해 운영 효율성과 환경 성과를 동시에 달성했다고 26일 밝혔다.
홍보에너지는 각종 폐기물을 활용해 바이오가스를 생산하는 사업장을 운영하며 친환경 에너지 공급을 통한 탄소 저감에 기여해왔다. 이번 스마트생태공장 사업을 계기로 에너지 생산 공정과 환경 관리 체계를 고도화했다.
온실가스 저감 분야에서는 폐열회수설비와 인버터 터보블로워를 도입해 에너지 효율을 높였다. 온실가스를 저감하며 바이오가스 생산 과정에서 발생하는 에너지 손실을 최소화했다. 또한 ICT 기반 성과 모니터링 시스템을 구축해 에너지 생산 및 사용 현황을 실시간으로 관리하고 있다. 공정 운영의 안정성을 높이고 비용 절감 효과를 달성했다.
수질오염 저감 분야에서는 3상유수분리기 도입으로 연간 12.5톤의 오염 물질을 저감했다. 가압부상조 설치를 통해 연간 393.57톤의 수질오염 물질 감축에 성공했다. 바이오가스 생산 과정에서 발생할 수 있는 수질 부담을 체계적으로 관리한 결과다.
환경보건 측면에서는 오존발생기 도입을 통해 악취를 기존 대비 최대 640배 수준으로 저감했다. 홍보에너지 측은 폐기물 처리 및 에너지 생산 시설에 대한 지역사회의 우려를 해소하고 쾌적한 작업 환경을 조성했다고 설명했다.
홍보에너지 관계자는 “폐기물을 활용한 바이오가스 생산은 자원 순환과 탄소 저감을 동시에 실현하는 사업”이라며 “스마트생태공장 구축을 통해 친환경 에너지 생산 공정을 더욱 안정적이고 효율적으로 운영할 수 있게 됐다”고 말했다.
홍보에너지는 폐기물 자원화와 친환경 에너지 생산을 기반으로 환경과 경제성을 함께 고려한 지속 가능한 에너지 기업으로의 성장을 이어갈 계획이다.
