LH, 임대주택 거주 대학생에 장학금 3억 원 기탁

한국토지주택공사(LH)는 임대주택에 거주하는 대학생의 학업과 생활 안정을 지원하기 위해 한국장학재단에 기부장학금 3억 원을 기탁했다고 밝혔다.
LH는 지난 2021년부터 임대주택 거주 대학생의 등록금과 생활비 부담을 덜고, 안정적인 주거환경에서 학업을 이어갈 수 있도록 한국장학재단과 협력해 ‘푸른등대 한국토지주택공사 기부 장학사업’을 운영하고 있다. 해당 사업을 통해 현재까지 누적 기부장학금은 총 10억 원에 달하며 대학생 500명이 장학 혜택을 받았다.
이번에 기탁된 장학금은 LH 임대주택에 거주하는 대학생 가운데 보건복지부 고시 기준 중위소득 70% 이하(학자금 지원구간 3구간 이하)인 저소득층을 대상으로 지원된다. 가계소득과 학업성취도 등을 종합적으로 고려해 총 150명의 장학생을 선발하고 선발된 학생에게는 1인당 생활비 장학금 200만 원이 지급된다.
장학생 선발과 장학금 운영은 교육부 산하 준정부기관인 한국장학재단이 담당하고 관련 절차는 공정하고 투명하게 진행될 예정이다.
조경숙 LH 주거복지본부장은 “어려운 환경에서도 꿈을 키워나가는 대학생들에게 실질적인 도움이 되고자 장학제도를 운영하고 있다”면서 “앞으로도 주거지원을 넘어 청년층의 생활 안정과 자립 기반 마련을 위한 다양한 주거복지 사업을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
