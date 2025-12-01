방송인 지석진 “진짜 맛있다”인정… 구운곱창김 등 컬래버 3종 출시

방송인 지석진의 유튜브 채널 ‘지편한세상’이 10월 K-푸드의 대표 상품인 ‘김’을 첫 번째 컬래버레이션 상품으로 선보이며 출시와 동시에 뜨거운 반응을 얻고 있다.
‘지편한세상X정담김’ 컬래버 제품은 지난 10월 론칭 후 불과 7일 만에 준비된 초도 물량이 모두 판매되는 ‘완판’을 기록했으며 채널 측은 소비자들의 성원에 힘입어 추가로 곱창도시락김의 선물세트 제품을 출시 준비 중이다.
SCDD ‘정담김’X‘코끼리김스낵’ 협업, 프리미엄 상품 구성
이번에 출시된 컬래버 제품은 ‘맛과 마음에 정성을 담다’는 철학으로 알려진 SCDD㈜의 김 전문 브랜드 ‘정담김’과 태국 현지에서 높은 인기를 누리고 있는 ‘코끼리 김스낵’이 협업한 제품이다.
지석진이 직접 시식 후 “진짜 맛있다”고 추천한 이번 제품은 △구운곱창김 △곱창도시락김 △코끼리와우 미니롤 등 3종으로 구성돼 있다. 정담김 특유의 바삭한 식감, 깊은 풍미가 살아 있는 곱창김 시리즈와 태국 브랜드 코끼리의 독창적인 스낵 콘셉트를 담은 와우 미니롤은 유쾌하고 친근한 감성을 전하는 지편한세상 채널과 시너지를 내며 소비자들에게 신선한 재미와 맛을 동시에 선사하고 있다.
글로벌 팬덤을 활용한 ‘콘텐츠 커머스’ 성공 모델 제시
이번 프로젝트를 기획하고 진행한 YK미디어플러스 관계자는 “글로벌 팬층을 보유한 지편한세상 채널의 특성에 맞는 프리미엄 김을 상품으로 선정 및 개발했다”며 “앞으로도 보유 IP를 활용한 다양한 상품을 개발해 K-콘텐츠와 K-상품을 연결하는 대표적인 콘텐츠 커머스 기업으로 성장해 나가겠다”는 포부를 전했다.
지편한세상X정담김 프리미엄 곱창김은 지편한세상 유튜브 스토어에서 구매할 수 있으며 새해 2월 설 명절 연휴를 앞두고 뜨거운 관심이 이어질 것으로 예상된다.
