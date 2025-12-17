한화 김동선의 파이브가이즈, 토종 사모펀드 품으로… 2년여 만에 몸값 3배

한화갤러리아가 버거 브랜드 파이브가이즈 지분 100%를 토종 사모펀드(PEF) 에이치앤큐(H&Q)에쿼티파트너스에 매각한다.
한화갤러리아는 에이치앤큐에쿼티파트너스와 한국 파이브가이즈 운영사 에프지코리아가 지분 매각 관련 양해각서(MOU)를 체결했다고 17일 공시했다.
이번 우선협상대상자 선정은 지난 7월 공식 투자 안내문(티저레터)이 배포된 지 5개월 만에 이뤄진 것이다. 일반적인 식음료(F&B) 기업 매물 매각 속도와 비교하면 상당히 빠른 편이라는 평가가 나온다.
매각가격은 600~700억 원으로 알려졌다. 기존 투자액이 200억 원대인 것을 감안하면, 한화갤러리아는 2년 반 만에 3배 가량의 차익을 얻는 셈이다.
이번 매각은 백화점 등 본업에 더 집중하기 위한 조치로 보인다. 파이브가이즈는 김동선 한화갤러리아·한화호텔앤드리조트 부사장이 주도해 2023년 6월 국내로 들여왔다.
한화갤러리아 관계자는 “티저레터 배포 후 다수의 기업 및 투자자들이 큰 관심을 보여줬으나, 한국 파이브가이즈의 성과와 미래 성장 가능성을 높이 평가하며 적극적인 사업 의지를 보인 에이치앤큐를 우선협상대상자로 선정하게 됐다”며 “구체적인 내용은 실사 등 본격적인 절차를 진행하면서 협의해 나갈 것”이라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
