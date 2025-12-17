“도시 전체가 거대한 화생방이나 다름없다”

인도 수도 뉴델리가 짙은 유독성 스모그에 뒤덮이며 도시 기능이 사실상 마비됐다. 대기오염 지수가 기준치를 크게 웃돌자 항공기와 열차 운행이 차질을 빚었고, 의료진은 “숨 쉬는 것 자체가 위험한 상태”라고 경고하고 나섰다.
15일(현지 시간) AP통신과 ABC뉴스 등에 따르면, 최근 수주 사이 뉴델리의 대기오염이 급격히 악화되면서 항공편 40여 편이 결항되고 열차 50여 편이 지연됐다. 시야가 수십 미터 앞도 보이지 않을 정도로 떨어지자 도로 교통도 혼란에 빠졌다. 현지 주민들 사이에서는 “도시 전체가 스모그에 잠겼다”는 탄식이 나왔다.
● 초미세먼지 농도 ‘기준치 20배’…숨만 쉬어도 위험
인도 중앙오염통제위원회(CPCB)에 따르면 이날 뉴델리의 대기질 지수(AQI)는 450에 육박했다. AQI가 300을 넘으면 모든 연령대가 건강 위험에 노출되는 ‘응급 단계’로 분류되는데, 이를 크게 웃도는 수준이다. 특히 초미세먼지(PM2.5) 농도는 세계보건기구(WHO) 권고치의 20배를 넘었다.
현지 병원에는 호흡 곤란과 눈 따가움을 호소하는 환자들이 줄을 이었다. 맥스 헬스케어(Max Healthcare)의 의사 나레쉬 당은 “지금 뉴델리는 가스실이나 다름없다”며 “공기 청정기는 거들 뿐, 정부가 근본적인 해결책을 내놓아야 할 때”라고 지적했다.
뉴델리를 찾은 관광객들 역시 인터뷰에서 “작년에도 공기가 나빴지만 올해는 차원이 다르다”며 “숨을 쉴 때마다 폐 속으로 연기가 들어오는 게 느껴질 정도”라고 토로했다.
인도 당국은 건설 공사를 전면 중단하고 경유 차량 운행을 제한하는 등 사실상 봉쇄에 가까운 조치를 시행했다. 도로에는 살수차가 동원됐고, 일부 학교와 직장은 휴교 또는 재택근무로 전환됐다. 앞서 10월에는 인공강우를 통해 먼지를 씻어내려는 ‘구름 씨뿌리기’ 실험도 진행했지만 효과를 보지 못했다.
● 모든 수단 동원해도 오염은 여전…원인은 ‘대기 정체’
독성 스모그의 주된 원인은 ‘대기 정체’ 현상이다. 인근 지역에서 농작물 잔재물을 태우며 발생한 연기가 찬 공기에 갇혀 빠져나가지 못한 데다, 노후 경유차 매연과 건설 분진, 산업 배출가스 등이 겹쳤다는 것이다.
실제로 대기질 모니터링 기업 아이큐에어는 세계에서 가장 오염된 도시 10곳 중 6곳이 인도에 있으며, 그중 뉴델리가 가장 심각하다고 밝혔다.
대기 오염은 인명 피해로도 이어졌다. 의학 저널 랜싯(Lancet)의 지난해 연구에 따르면, 인도에서는 장기간 오염된 공기에 노출돼 사망하는 사람이 매년 150만 명에 달하는 것으로 추산된다.
환경운동가들은 인도 당국의 안일한 대응을 질타했다. 세계기후보건연맹의 슈웨타 나라얀 씨는 “대기 오염으로 인한 사망자는 공식 통계에 잡히지도 않는다”며 “정부가 체계적인 집계조차 하지 않고 있기 때문”이라고 비판했다.
