제주삼다수, 자연이 만든 ‘31년’ 여정… 지하수 생성연령 첫 규명

빗물이 제주 지하에서 30여 년 머문 뒤 삼다수로 탄생
7년간 추적 조사로 기존 18년 → 31년으로 재산정
한라산 고지대 빗물, 화산암층 따라 자연정화 거쳐 생성
AI 예측기술로 기후위기 시대 수원지 관리 강화
제주삼다수가 한라산의 자연 속에서 30년 넘게 걸쳐 만들어진다는 사실이 과학적으로 확인됐다. 제주특별자치도개발공사는 17일 제주 지하수의 생성연령이 약 31년이라는 연구 결과가 국제 학술지 Journal of Hydrology(저널 오브 하이드롤로지) 2025년 11월호에 게재됐다고 밝혔다.
이번 연구는 2001년에 발표된 조사에서 약 18년으로 추정되던 제주 지하수의 생성 기간을 최신 과학기술을 활용해 새롭게 계산한 결과다. 제주개발공사는 윤성택 고려대학교 교수 연구팀과 함께 약 7년에 걸친 모니터링과 데이터 분석을 진행했다.
연구진은 2016년부터 2023년까지 수집한 빗물과 지하수의 동위원소(물의 기원을 파악하는 과학적 지표), 환경추적자(지하수 흐름을 분석하는 미량 물질), 수화학 성분 등을 종합적으로 분석했다. 이 자료를 통해 지하수가 유입되는 위치, 이동 경로, 체류 기간 등을 계산한 결과, 한라산 해발 1450m 이상의 고지대에서 스며든 빗물이 약 31년 동안 화산암층을 따라 천천히 이동해 제주삼다수의 수원이 되는 것이 확인됐다고 한다.
한라산 정상 부근에 내린 빗물이 30여 년간 용암층을 거치며 자연정화 과정을 거친 뒤 삼다수로 나오게 된다는 것이다. 연구 과정에서는 수질 안정성도 함께 검증됐다. 분석 결과에 따르면 취수원이 위치한 고지대는 외부 오염원이 전혀 영향을 미치지 않는 청정 지역이며, 지하수의 화학적 구성도 장기간 안정적으로 유지되고 있는 것으로 확인됐다.
제주개발공사는 기후위기 시대를 대비해 AI 기반 지하수 예측기술도 개발했다고 덧붙였다. 2012년부터 2023년까지의 강수량, 취수량, 지하수위 데이터를 AI 알고리즘(딥러닝 모델인 LSTM·GRU, 인공신경망 모델 등)에 적용해 향후 지하수 변화를 예측했다.
이 기술로 건기(11~5월) 기준 1개월 후 지하수위 예측 정확도는 96%, 3개월 후는 72%까지 도달해 가뭄 대응과 취수량 조절에 실질적으로 활용될 전망이다.
백경훈 제주개발공사 사장은 “31년에 걸친 자연 정화 과정을 과학적으로 입증해 제주 지하수의 투명성과 신뢰도를 높였다. 앞으로도 AI 기반 예측기술을 활용해 깨끗한 수자원을 지속적으로 관리하고, 믿을 수 있는 제주삼다수를 소비자에게 제공하겠다”고 말했다.
댓글 0