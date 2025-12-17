올림플래닛, 일본·중국 파트너 초청 ‘메인비즈 혁신 현장투어’ 개최

메인비즈 인증 혁신 기술 XROO·XROMEDA 기반으로 아시아 시장 공략
이머시브 테크 기반 DX 솔루션 기업 올림플래닛이 지난 16일 일본과 중국의 주요 고객사 및 파트너를 초청해 ‘메인비즈(Main-Biz) 혁신 현장투어’를 개최하고, 아시아 시장을 중심으로 한 글로벌 협력 확대에 나섰다.
이번 행사는 올림플래닛이 중소벤처기업부의 기술혁신형 중소기업 인증인 ‘메인비즈(Main-Biz)’ 기업으로서 보유한 기술 경쟁력과 사업 혁신성을 해외 파트너에게 직접 소개하고, 실질적인 협력 가능성을 모색하기 위해 마련됐다.
이날 올림플래닛 본사인 트레이드타워에는 일본 고객사 4명, 중국 고객사 2명, 메인비즈 관계자 4명 등 총 10명이 참석했다. 올림플래닛은 행사에서 기업 비전과 메인비즈 인증 기업으로서의 차별화된 경쟁력을 소개하는 한편, 핵심 솔루션인 ‘엑스루(XROO)’와 ‘엑스로메다(XROMEDA)’의 시연을 선보였다.
특히 각 국가의 산업 환경과 고객 니즈를 반영한 맞춤형 시연 구성을 통해 일본·중국 시장에서 적용 가능한 구체적인 비즈니스 모델과 활용 시나리오를 제시해 참석자들의 호응을 얻었다.
올림플래닛 안호준 경영지원본부장은 “이번 현장투어는 정부와 협회로부터 검증받은 올림플래닛의 기술력과 혁신성을 해외 파트너에게 직접 보여주는 자리였다”며 “아시아 주요 국가와의 협력을 발판으로 글로벌 DX·메타버스 산업을 선도하는 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.
올림플래닛은 이번 행사를 계기로 단순 기술 수출을 넘어, 각국 시장에 최적화된 DX 솔루션을 공동 기획·확산하는 글로벌 협력 모델을 강화하며 본격적인 해외 사업 확장에 나설 계획이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
