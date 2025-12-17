삼성전자, 차세대 디스플레이 적용한 ‘RGB TV’ 확대… AI 신기술 대거 도입

55형부터 115형까지, 사이즈 선택폭 대폭 확장
삼성전자는 17일 차세대 디스플레이 기술이 적용된 ‘마이크로 RGB TV’ 라인업을 확대하며 프리미엄 시장 공략에 속도를 낸다고 밝혔다. 지난 8월 115형 모델을 선보인 데 이어, 2026년형 마이크로 RGB TV를 55형, 65형, 75형, 85형, 100형까지 총 6가지 크기로 다양화했다고 한다.
신경망 기반 AI 엔진으로 영상품질 실시간 개선
다중 AI 플랫폼 탑재해 ‘화면 너머의 상호작용’ 강화
이번 라인업 확장은 대형 모델 중심의 프리미엄 수요를 넘어, 다양한 공간과 용도에 맞춘 맞춤형 선택지를 제시한다는 의미다. 마이크로 RGB TV는 디스플레이 표면에 마이크로미터(㎛) 단위의 RGB(빨강·초록·파랑) LED를 정밀하게 배열해 각 색상을 독립적으로 제어한다.
RGB LED 칩 크기를 100㎛ 이하로 줄이는 공정을 적용해, 더 촘촘한 밝기와 색상 조절이 가능해졌다고 한다. 이를 통해 명암비를 세밀하게 조정하는 효과가 강화되었으며, 깊은 블랙과 밝은 하이라이트를 동시에 표현할 수 있다.
해당 제품은 국제전기통신연합(ITU)의 색 재현 기준인 BT.2020 면적률 100%를 달성했으며, 독일 인증기관 VDE(Verband Deutscher Elektrotechniker)로부터 ‘Micro RGB Precision Color’ 인증을 받았다. 이는 실제 콘텐츠 색상을 원본에 가깝게 재현한다는 의미를 담는다.
화질 제어의 핵심은 고성능 NPU(신경망처리장치)를 기반으로 한 ‘마이크로 RGB AI 엔진’이다. 이 엔진은 영상의 품질을 실시간 분석해 저해상도 콘텐츠도 4K 수준으로 향상시키는 AI 업스케일링 기능과, 장면별 최적 색 표현을 위한 컬러 부스터 프로(Color Booster Pro) 기능을 제공한다.
이어 빅스비, 퍼플렉시티, 코파일럿 등 다중 AI 플랫폼을 탑재했다고 한다. 사용자는 각 AI를 상황에 맞게 선택해 활용할 수 있으며, 이 기능은 단순 시청을 넘어 사용자와 상호작용하는 경험을 제공한다고 한다.
이헌 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “라인업 확대를 통해 최고 수준의 화질 경험을 원하는 소비자층을 폭넓게 아우를 것이다. 프리미엄 TV 시장에서 기술 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
삼성전자는 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에서 ‘더 퍼스트 룩(The First Look)’ 전시를 통해 마이크로 RGB TV 신제품을 공개할 예정이라고 덧붙였다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0