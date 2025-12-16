코리아교육그룹, ‘비전2030’ 선포식 개최… 2030년 연매출 5,000억 달성 선언

교육서비스 전문 기업 코리아교육그룹은 지난 12일 서울 서초구에 위치한 JW메리어트 호텔 서울에서 ‘비전2030: 새로운 가능성의 시간’ 선포식을 진행했다고 16일 밝혔다.
코리아교육그룹은 이번 선포식에서 향후 5개년 동안 연매출 5,000억 원 달성을 목표로 하는 중장기 전략을 발표하며, 사업 포트폴리오 전반의 고도화와 미래 성장동력 확보에 본격적으로 나선다고 밝혔다. 약 20년간 축적해온 교육·취업·창업 분야의 전문성을 기반으로, 기존 사업의 경쟁력을 강화하는 동시에 신규 시장 확장을 가속해 회사의 다음 성장을 견인하겠다는 전략이다.
코리아교육그룹은 2006년 컴퓨터그래픽·디자인 교육을 시작으로 게임, 뷰티, 요리, IT, AI, 항공승무원, 엔터, 팻 등 다양한 특수 전문 교육 분야로 사업을 확장해 왔다. 이번 선포식은 이러한 성장의 토대를 재정비하고, 급변하는 교육·콘텐츠·라이프케어 산업 환경에 대응하기 위한 새로운 경영 방향을 구성원과 파트너사에 공유하는 자리로 마련됐다. 행사에는 김영우 대표를 비롯해 코리아교육그룹 회장단과 동아방송예술대학교 최용혁 총장, 에스티케이(STK), 웹툰협회 관계자들이 참석해 자리를 빛냈다.
코리아교육그룹은 이날 브랜드 미션을 ‘꿈을 설계하고 현실로 만든다’로 재정의하고, 브랜드 포지셔닝을 ‘가능성 브랜드’로 제시하며 라이프케어 플랫폼 기업으로의 진화를 공식화했다. 이는 교육에 머무르지 않고 소비자의 일상 전반에서 새로운 가능성을 제시하는 기업으로 역할을 확장하겠다는 의미를 담고 있다.
회사는 비전2030 달성을 위해 ▲학원사업 압도적 리더십 확립 ▲전략사업 도전 & 성과 도출 ▲신사업 및 신영역 도전 성과 도출 ▲브랜드 자산 강화 및 브랜드 경험 개선 ▲경영 및 조직문화 혁신 등 다섯 가지 중점 추진 과제를 밝혔다.
우선 학원 사업에서는 주요 계열 브랜드의 시장 지위를 공고히 하고, 선도하는 교육 커리큘럼 개발 및 넥스트 레벨 브랜드 경험 강화를 추진한다. 코리아 AI 아카데미와 시니어 들을 위한 전문 교육기관등 새로운 시장에 맞는 교육 브랜드를 출시할 예정이며, 신규 계열사인 엔터와 펫의 확장도 진행할 예정이다.
전략사업 부문에서는 기존 교육 사업에서 축적해 온 역량을 바탕으로 도전과 확장을 추진한다. 하이브리드 온라인 교육 플랫폼 블러(Bler) 출시와 따즈아 리브랜딩을 통해 온라인 교육 역량을 강화하고, B2G(KDT) 사업에 대한 투자 확대, 베트남을 중심으로 한 글로벌 사업 진출, 출판 사업 라인업 강화 및 글로벌 유학생 대상 사업 기회 확대 등을 통해 새로운 성장 동력을 확보한다.
또한 뷰티 토탈샵, 웹툰·게임·캐릭터 등 IP 사업, AI 기반 영상 엔터테인먼트가 핵심 추진 과제로 제시됐다. 아울러, 펫·요리 기반 사업 확장, 웰니스 플랫폼과 커뮤니티 구축 등 일상 전반을 아우르는 라이프케어와 직결된 다양한 영역으로 사업을 확장한다.
코리아교육그룹은 브랜드 자산 강화, 경험 기반 플랫폼 고도화, 데이터 중심 기술 마케팅, CSR·ESG 경영, 인터널 브랜딩 및 조직문화 혁신을 통해 지속 가능한 성장 기반도 마련한다는 방침이다.
코리아교육그룹 김영우 대표는 “비전2030은 코리아교육그룹이 앞으로의 20년을 새롭게 설계하기 위한 전략적 선언”이라며 “교육을 넘어 고객의 삶 전반을 케어하는 라이프케어 플랫폼 기업으로 확장해 나가겠다”고 말했다.
