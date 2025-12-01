“‘나를 찾는 마음여행’ 프로그램, 학생 정서 개선에 효과”

유니세프 한국위원회 최종보고서
소통 능력-삶의 만족도 등 향상
한국형 사회정서교육 모델 청신호
유니세프 한국위원회(회장 정갑영)는 정서적 어려움을 겪는 아동·청소년을 지원하기 위해 실시한 ‘나를 찾는 마음여행’ 프로그램의 효과성 분석을 바탕으로 한 한국형 청소년 사회정서교육(SEL) 모델 개발 연구 최종 보고서(사진)를 발간했다고 밝혔다.
이번 연구는 유엔아동기금(UNICEF·유니세프)과 세계보건기구(WHO)의 사회정서교육 자료를 국내 환경에 맞게 재구성한 해당 프로그램의 학교 현장 적용 효과를 검증하고 정책 도입 방안을 마련하자는 취지로 기획됐다. 한국교육개발원이 위탁 수행했으며, 올해 3월부터 11월까지 진행됐다.
전국 13개교 학생 412명을 대상으로 사전·사후 설문조사를 실시한 결과, 사회정서역량 평균 점수는 사전 3.76점에서 사후 3.96점으로 유의미하게 향상됐다. 특히 감정 조절, 스트레스 관리, 문제 해결, 소통 능력, 자기 주장, 주관적 안녕감(삶의 만족도, 긍정 감정) 등 주요 영역에서 뚜렷한 개선 효과가 확인됐다. 학업 동기와 교사·학생 간 관계에도 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됐다.
교사와 학생을 대상으로 한 심층 면담에서는 프로그램의 효과와 함께 제도적 한계도 드러났다. 학생들은 감정 관리와 스트레스 해소 역량이 높아졌다고 응답했다. 그러나 교사들은 입시 중심 교육 환경에서 사회정서교육을 정규 수업에 통합하는 데 현실적 어려움이 크다고 지적했다.
이에 유니세프 한국위원회는 보편성·통합성·전문성·적합성·다층성을 핵심으로 하는 한국형 사회정서교육 운영 원리를 제시하면서 교육의 지속 가능한 지원 체계 구축을 강조했다. 조미진 유니세프 한국위원회 사무총장은 “사회정서교육은 더 이상 선택이 아닌 필수 조건”이라며 “이번에 제안된 한국형 모델이 학생들의 마음 근육을 단단하게 만드는 정책으로 이어지기를 바란다”고 밝혔다.
