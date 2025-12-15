삼성전자, 스마트싱스 ‘AI 절약모드’… “에너지 소비량 30% 감소 실증”

삼성전자는 스마트싱스 ‘인공지능(AI) 절약모드’를 통해 고효율 세탁기의 에너지 사용량이 약 30% 감소하는 것을 실증했다고 14일 밝혔다.
삼성전자는 글로벌 탄소 검증 기관 ‘카본 트러스트’와 ‘AI 절약모드’의 에너지 절감 효과 검증을 위해 지난해 7월부터 올해 6월까지 약 1년간 126개국에서 사용 중인 약 18만7000대의 삼성전자 고효율 세탁기를 대상으로 에너지 사용량을 측정했다. 그 결과 전체 에너지 사용량의 30% 수준인 총 5.02GWh(기가와트시)의 에너지가 절감된 것으로 나타났다. 이는 서울시 1만4000가구가 여름철 한 달 동안 사용하는 전력량과 맞먹는다.
‘AI 절약모드’는 스마트싱스에 연결된 가전 기기의 에너지 사용량을 관리하고 절감해주는 기능으로, 이번 검증은 ‘AI 절약모드’를 자유롭게 설정해 사용하는 조건으로 진행됐다.
이민아 기자 omg@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0