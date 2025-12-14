현대차 ‘디 올 뉴 넥쏘’, 유로 NCAP 안전성 평가 별 다섯 최고 등급

크게보기 현대차 디 올 뉴 넥쏘(현대차 제공)

현대자동차의

수

소전기차

‘디 올 뉴 넥쏘’가 유럽 신차 안전성 평가에서 최고 등급을 받았다.



현대차는 넥쏘가 유럽 신차 안전성 평가 프로그램인 ‘유로엔캡(Euro NCAP)’에서 최고 등급인 별 다섯을 획득했다고 14일 밝혔다. 1997년부터 시작된 유로엔캡은 미국고속도로안전보험협회(IIHS)와 함께 세계적으로 신뢰받는 평가 프로그램이다.

2018년 1세대 넥쏘가 수소차 최초로 별 다섯을 받은 데 이어 2세대도 최고 등급을 기록하며,

현대차는 수소차 분야 안전 경쟁력을 입증했다.

넥쏘는 성인·어린이 탑승자 보호, 보행자 보호, 안전 보조 시스템 등 전 항목에서 우수한 성적을 거뒀다. 성인 탑승자 보호 평가에서는 정면·측면 충돌 시 승객 공간을 안전하게 유지하면서 탑승자의 주요 신체 부위를 잘 보호하고, 탑승자 간 부상 위험을 줄였다는 평가를 받았다. 후방 충돌 시에도 앞좌석과 머리받이(헤드레스트)가 성인 더미의 경추(목등뼈)를 효과적으로 보호했다. 어린이 보호 평가에서는 6세와 10세 더미의 주요 신체 부위를 효과적으로 보호해 최고 점수를 받았다.

넥쏘의 긴급 구난 센터 자동 알림 시스템과 다중 충돌 방지 제동 시스템 등 다양한 첨단 안전

품목

도

호

평받았다. 자동 긴급 제동 시스템(AEB)이 보행자, 자전거, 오토바이 등을 정확히 감지하는 점과 침수 시 문·창문 개방으로 탈출을 돕는 기능도 인정받았다.

현대차는 아이오닉 5(2021년), 아이오닉 6(2022년), 아이오닉 9(올해 9월)에 이어 넥쏘까지 최고 등급을 달성했다.

현대차 관계자는 “이번 최고 등급 획득으로 안전한 차를 만들겠다는 현대차의 의지를 인정받았다”고 말했다.​

