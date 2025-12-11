“5년간 AI 등 신기술 인재 최소 58만명 부족…의대 쏠림 완화해야”

보상체계 미흡·저조한 직업 만족도·불안정한 직업 안정성
대한상의 “성과 중심 보상체계·경력사다리 확충해야”
향후 5년간 인공지능(AI) 등 신기술 인재가 최소 58만 명이 부족하다는 지적이 나왔다.
대한상공회의소가 김인자 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 연구위원에 의뢰해 11일 발표한 ‘K-성장시리즈 : 이공계 인력부족 실태와 개선방안’ 보고서에 따르면, 2029년까지 AI, 클라우드, 빅데이터 등 신기술 분야 중급인재 29만 2000여명, 고급인재 28만 7000여명이 부족한 것으로 나타났다.
또한 AI 산업 분야 투자가 기하급수적으로 늘고 있기에 58만여 명의 부족 인원도 최소치라고 강조했다. MS, 아마존, 구글(알파벳), 오라클 등 글로벌 빅테크의 내년 투자 규모만 5200억 달러(약 765조 원)에 이르기에 인력 부족 심각성은 더 커질 것이라는 설명이다. 보고서는 우리나라의 인력 부족은 AI 기반 기업의 성장동력을 약화시킬 수밖에 없다고 전했다.
보고서는 우리나라의 이공계 인재 부족은 저출생으로 인한 학령인구 감소뿐 아니라 이공계 고급인력 유입이 급격히 줄어들고 있기 때문이라고 지적하면서 의대 쏠림을 완화해 이공계 인력을 양성하고, 해외인재 유입이 시급하다고 했다.
2025학년도 자연계열 정시 학과 분포를 보면 상위 1%에서 의대가 76.9%를 차지하고, 일반학과는 10.3%에 불과했다. 김인자 연구위원은 “전공 선택 단계뿐만 아니라 이공계 내부에서도 이탈이 나타난다”며 “KAIST에선 2021~2023년 동안 의·치대 진학을 위해 자퇴한 학생이 182명에 달해 이공계 의대쏠림은 앞으로도 지속될 전망이므로 대응책 마련이 선결 과제”라고 말했다.
보고서에선 이공계 기피 배경에 대해 미흡한 보상체계, 낮은 직업만족도, 불안정한 직업 안정성을 꼽으면서 대응 방안으로 성과 중심 보상체계 전환, AI 중심 경력사다리 확충, 과학기술인 사회적 위상 제고를 제안했다.
이공계 인력에 대한 보상수준은 의사 등 전문직에 비해 현저히 낮은 수준이다. 국내에 취업한 이공계 인력이 최종학위 취득 후 10년이 지난 시점에 받는 평균 연봉은 9740만 원으로 해외 취업자 평균 연봉(3억 9000만 원)의 4분의 1 수준, 국내 의사 평균 연봉(3억 원)의 3분의 1 수준이다. 격차 해소를 위해선 연공서열에 의한 인사보상 체계를 성과 중심의 인사·보상체계로 전환해 실질적 혜택으로 이어질 수 있도록 해야 한다고 했다. 이와 함께 연구성과 보상금에 대한 세제 개선과 정부 매칭펀드, 스톡옵션, 장기 재직 인센티브를 통해 성과가 보상으로 이어지는 구조를 만들어야 한다고 제언했다.
저조한 직업 만족도 역시 끌어올려야 한다고도 했다. 임금직업포털의 2023년 AI·로봇 분야 종사자 직업 만족도는 평균 71.3%로 의사(79.9%)보다 8.6% 낮았다. 이에 AI·첨단기술 분야 인재가 경력 단절 없이 성장할 수 있는 사다리를 구축해야 한다고 강조했다. 대학-기업 간 연구협력, 산업형 박사후연구원, 해외 연수 후 복귀형 장학 지원 등 산업-연구 간 인재 순환 구조의 확대 방안 등이 필요하다고 했다.
불안정한 직업 안정성 해소 필요성도 제기됐다. 한국직업능력연구원 조사에 의하면 이공계열 신규 박사학위자 30%가 미취업 상태이고, 임시직 비율도 21.3%에 달했다. 보고서는 “스타 과학자 홍보, 글로벌 수준의 처우 개선, 국가과학자 인정제도 활성화, 융합연구 허브 조성, 연구행정 간소화 등으로 과학기술인이 안정적으로 일할 수 있는 환경을 조성해야 한다”고 밝혔다.
이종명 대한상공회의소 산업혁신본부장은 “AI에 사활을 걸지 않으면 한국 제조업의 미래는 없는 것이나 마찬가지인 것이 현실”이라며 “국내외 인재들이 신기술 분야에 모일 수 있는 인센티브 구조를 만드는 일이 가장 시급하다”고 강조했다.
