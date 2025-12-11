애드조, ‘앱스플라이어 퍼포먼스 인덱스 2025’ 최고의 리워드 매체 선정

모바일 광고 솔루션 기업 애드조(adjoe)가 앱스플라이어 퍼포먼스 인덱스 2025(AppsFlyer Performance Index 2025 Edition)에서 전 세계 Android 및 iOS 게임 카테고리 총 41개 부문에 이름을 올리며 글로벌 주요 미디어 소스로 선정됐다. 애드조는 보상형 네트워크 가운데 우수한 성과를 기록하며 경쟁력을 입증했다.
올해로 10주년을 맞은 앱스플라이어 퍼포먼스 인덱스는 2015년 출시 이후 모바일 미디어 소스 성과를 평가하는 업계 표준 보고서로 자리 잡았다. 지난 10년 동안 모바일 마케팅의 변화와 발전을 기록해 왔으며, 광고주에게 명확성·비교 가능성·신뢰성을 갖춘 성과 측정 기준을 제공하고 있다.
애드조는 이번 인덱스에서 Global iOS Gaming Power Ranking Top6에 오르는 성과를 거뒀으며, iOS와 Android 전체 볼륨 기준 글로벌 1위 보상형 광고 네트워크로 평가됐다.
APAC 지역에서는 한국과 일본의 iOS SSOT Gaming Index에서 Top 3에 진입하며 두드러진 성장세를 보였다. 2024년 5월 설립된 애드조 APAC의 빠른 성장세를 보여주는 결과로, 한국 팀 설립이 1년이 채 되지 않은 시점에서 이뤄낸 성과라는 점에서 의미가 크다.
애드조 CEO이자 공동 창업자인 요나스 티만(Jonas Thiemann)은 “북미·APAC·EMEA 핵심 지역에서 퍼블리셔 네트워크를 지속적으로 확장해 왔다. iOS와 Android 전반에서 트래픽 볼륨 기준 1위 보상형 네트워크로 평가받게 되어 뜻깊게 생각한다“며 ”앞으로도 프리미엄 퍼블리셔 파트너십을 확대하고, 데이터와 AI 기반으로 사용자 경험을 최적화하며, 고객 피드백을 바탕으로 제품과 대시보드를 고도화할 계획”이라고 밝혔다.
