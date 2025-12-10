에이플랜컴퍼니, ‘2025 서울라이트 광화문’ 메인 아티스트로 참여

예술종합기획사 에이플랜컴퍼니는 오는 12일 개막하는 ‘2025 서울라이트 광화문’의 메인 아티스트로 참여한다고 10일 밝혔다.
2025 서울라이트 광화문은 내년 1월 4일까지 약 3주간 광화문 광장과 주변 일대에서 진행될 예정이다. 도심 전체를 하나의 미디어아트 무대로 전환하는 대규모 야간 축제다. 최진희 예술감독이 행사의 총괄 기획을 맡았다.
에이플랜컴퍼니는 세계적 작가 더그 에이트킨(Doug Aitken), 차세대 디지털 아티스트 추수(TZUSOO), 미디어 크리에이티브 그룹 더퍼스트게이트(TFG)와 함께 메인 아티스트로 참여한다. 에이플랜컴퍼니는 광화문의 건축·역사·도시성을 재해석한 미디어파사드와 라이트 퍼포먼스를 선보일 계획이다. 도심 건축물을 거대한 캔버스로 확장하는 방식이며, 올해 슬로건인 ‘빛으로 숨 쉬는 도시’를 시각적·공간적으로 구현한다.
앞서 에이플랜컴퍼니는 서대문형무소 ‘빛의 항거’, 전동성당 ‘빛의 동행’, 청와대 녹지원 ‘빛의 세리머니(2025 청년의 날)’ 등 대형 미디어아트 프로젝트를 연이어 제작하며 공공예술과 공간 기반 콘텐츠 분야에서 영향력을 넓혔다. 2025 서울라이트 광화문에서는 레이저와 미디어파사드를 결합한 새로운 방식의 연출을 선보인다. 에이플랜컴퍼니의 에이랩(a-lab)은 레이저 빔과 대규모 다채널 몰입형 사운드를 결합한 라이팅 아트 작품 ‘희망이 피어나는 밤(Blooming Promise)’을 공개할 계획이다. 에이플랜컴퍼니는 에이랩을 포함한 6개 레이블의 협업 제작 시스템을 기반으로 레이저·프로젝션·사운드를 모두 활용한 융복합 라이트 쇼를 연출한다.
2025 서울라이트 광화문은 미디어파사드 쇼, 대북(大鼓) 퍼포먼스, 신년 카운트다운 행사, 시민 참여형 미디어아트 프로그램 등 다양한 콘텐츠로 구성된다. 특히 연말 카운트다운에 앞서 에이플랜컴퍼니의 공연 제작 레이블 에이퍼폼(a-perform)은 LED트론 공연 ‘빛춤타’를 선보일 계획이다. 카운트다운 구간에는 광화문 일대 전광판이 동시에 연동되는 야간 연출이 더해질 예정이다.
2025 서울라이트 광화문은 오는 12일 개막하며, 모든 프로그램은 누구나 무료로 관람할 수 있다.
