고환율-물가 우려에… 총리-한은총재 이례적 회동

김민석 국무총리가 9일 이창용 한국은행 총재와 만나 환율, 물가 등의 안정 방안을 논의했다.
국무조정실은 김 총리가 이날 오전 정부서울청사 집무실에서 이 총재와 만나 경제·금융 상황에 대한 의견을 교환했다고 밝혔다. 이 자리에서 김 총리는 “환율, 물가 안정 등 시장 안정을 위해 한은과 정부의 공조가 중요하다”며 당면한 현안에 대해 긴밀히 소통하고 협조할 것을 당부했다. 이 총재는 “한은이 단기적 경제 안정뿐만 아니라 중장기 성장잠재력 확충을 위해 구조개혁 연구를 지속하고 정부와의 소통과 협력을 더욱 강화해 나가겠다”고 답했다.
현직 국무총리와 한은 총재가 간담회를 가진 것과 일정을 공개한 것 모두 드문 일이다. 김 총리는 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관과 자주 만나 경제 현안을 논의해 왔으나 이 총재와 공개 회동을 가진 것은 이번이 처음이다.
두 사람의 이례적인 공개 회동은 최근 고환율과 그에 따른 물가 상승 우려 때문으로 풀이된다. 실제 이날 간담회에는 한은에서 외환정책과 외환시장 안정을 책임지는 윤경수 국제국장이 배석했다.
