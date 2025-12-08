업비트, 54분만에 코인 1000억개 털려

최근 400억 원대 가상자산 탈취 피해를 본 국내 최대 가상자산거래소 업비트(운영사 두나무)가 해킹 공격에 노출된 불과 54분 동안 1000억 개가 넘는 코인이 털린 것으로 나타났다. 두나무는 해킹 인지 후 당일 네이버파이낸셜과 합병 행사가 끝난 시점에야 금융 당국에 신고해 ‘늑장 신고’라는 비판이 나온다.
7일 국회 정무위원회 소속 강민국 의원실이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 업비트에 대한 해킹 공격은 지난달 27일 오전 4시 42분부터 오전 5시 36분까지 총 54분간 이뤄졌다. 한 시간도 채 되지 않는 시간 동안 알 수 없는 외부 지갑으로 빠져나간 가상자산은 솔라나 네트워크 계열 코인 총 24종으로 1040억6470만여 개(약 445억8059만 원)에 달했다. 1초당 코인 약 3212만 개(약 1373만 원)가 빠져나간 것이다. 이번 해킹에 따른 피해 금액은 솔라나(SOL)가 189억8822만 원(42.7%)으로 가장 컸다.
업비트는 해킹 시도를 인지한 지 18분 만에 내부 긴급회의를 열었지만 6시간이 지나서야 금융 당국에 피해 사실을 알렸다. 같은 날 열린 두나무와 네이버파이낸셜의 합병 행사가 마무리된 오전 10시 58분에야 늑장 신고를 한 것이라는 비판이 나온다.
