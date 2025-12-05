김종화, SK에너지-지오센트릭 대표이사 겸직

SK그룹 임원 인사-조직개편안 확정
최태원 SK그룹 회장 장녀 최윤정… SK바이오팜 전략본부장으로 선임
신규 임원 85명중 40대가 60% 이상… 1983년생 안홍범 최연소 신규 임원

김종화 대표(왼쪽), 김종우 대표.
SK그룹은 4일 수펙스추구협의회를 열고 2026년 임원 인사와 조직개편안을 확정했다.

김종화 SK에너지 대표이사 사장(58)은 SK이노베이션 화학사업 자회사인 SK지오센트릭 대표이사를 겸직한다. 김종우 SKC 최고경영자(CEO·56) 역시 SK넥실리스 대표를 겸하게 된다.

그룹 전체의 신규 선임 임원은 85명으로 예년 수준을 유지했으며, 이 중 40대가 60% 이상(54명)이다. 평균 연령은 만 48.8세로 올해(49.4세)보다 젊어졌다. 최연소 신규 임원은 1983년생인 안홍범 SK텔레콤 담당이다. 최태원 SK그룹 회장의 장녀 최윤정 본부장은 이번 인사에서 SK바이오팜 전략본부장으로 선임됐다. 중장기 전략 수립, 글로벌 성장 전략 등을 맡을 예정이다.

계열사별로는 SK하이닉스가 지역별 인공지능(AI) 리서치 센터와 글로벌 인프라 조직을 신설했다. 미주 지역에 고대역폭메모리(HBM) 전담 기술 조직을 구축한다. SK이노베이션은 CEO 직속 인공지능 전환(AX)단을 신설했고, SK에코플랜트는 건축과 에너지 조직을 통합한 AI 솔루션 사업부를 새로 꾸렸다.

◇앱솔릭스 〈선임〉 △대표 강지호

◇SK피아이씨글로벌 〈선임〉 △대표 장지협

◇SKC 〈선임〉 △재무부문장 박동주

◇SK이노베이션 계열 〈승진〉 ▽부사장 △강태욱 김종하 이규혁 이상훈 지미연 김영수 이재열 한성진 이덕환 이주환 임근성

◇SK이노베이션 E&S 〈승진〉 ▽부사장 △김도식 박영욱 우병훈

◇SK온 〈승진〉 ▽부사장 △장철영

◇SK하이닉스 〈승진〉 ▽부사장 △강봉길 강부석 강상철 강영석 고한석 구인재 김병렬 김승호 김영승 김태한 김판선 김현석 박노혁 박사로한 박석상 박준덕 박한울 백영환 손경배 손윤익 양명훈 윤영우 이민영 이주석 이희진 임병용 장경철 정성훈 정치현 조윤정 지해성 채원태 한혜승 함동균 홍명일 황무연 황인태

◇SK텔레콤 〈승진〉 ▽부사장 △김석원 김우람 김태희 신상민 안홍범 정형철 최종복 최훈원 이정민

◇SK브로드밴드 〈승진〉 ▽부사장 △김영범 박상훈 신범식

◇SK에코플랜트 〈승진〉 ▽부사장 △김상헌 김연주 김은경 김정훈 이동규 이상협 박영훈 선병학 김창기

◇SK네트웍스 〈승진〉 ▽부사장 △민복기 이경렬 최현규

◇SK스퀘어 〈승진〉 ▽부사장 △소영환

◇SK케미칼 〈승진〉 ▽부사장 △정지효

◇SK에코플랜트 머티리얼즈 〈승진〉 ▽부사장 △신원식

◇SK㈜ AX 〈승진〉 ▽부사장 △곽희석 권종민 남주현 백승환 정제원 조기수

◇SK바이오사이언스 〈승진〉 ▽부사장 △신지영 안기채

이민아 기자 omg@donga.com
