고등기술연구원 연구관리센터, KIRD 연구성과 공모전 수상… 상금 전액 아주대 기부

고등기술연구원 연구관리센터가 KIRD(국가과학기술인력개발원)에서 주관한 연구성과 공모전에서 수상작으로 선정됐다고 4일 밝혔다.
연구관리센터는 이번 공모전에서 텍스트마이닝을 활용한 PBS(연구과제중심제도) 언론동향 분석 연구를 주제로 수상했다. 해당 연구는 국가 R&D 제도를 둘러싼 사회적 논의 흐름을 과학계량학 관점에서 분석한 것으로, 연구관리센터의 정책기획 및 분석 역량이 대외적으로 인정받았다는 점에서 의미 있는 성과다.
또한 연구관리센터는 공모전 상금 전액을 아주대학교에 기부했다. 양 기관 간 오랜 협력관계를 바탕으로 연구성과를 교육 분야에 환원한 것이다. 아주대학교는 고등기술연구원 설립 당시 조합원으로 참여하는 등 역사적 배경을 공유하고 있다. 이후 양 기관은 협력체계를 유지하고 있다. 특히 2021년부터 매년 기술 교류회를 공동 개최하는 등 연구·교육 분야에서 다양한 방식으로 협력 중이다.
고등기술연구원 연구관리센터 관계자는 “이번 기부는 연구성과가 단순한 수상으로 끝나는 것이 아니라, 오랜 기간 협력해온 아주대와 다시 연결되는 방식으로 의미를 확장하고자 한 것”이라며 “앞으로도 연구성과가 교육·연구 환경 발전에 기여할 수 있도록 다양한 협력 가능성을 모색하겠다”고 말했다.
앞으로도 고등기술연구원은 대학-연구기관 간 협력 모델과 사회적 가치 창출 활동을 지속적으로 확장해 나갈 계획이다.
