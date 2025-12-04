기후변화 대응 ‘스마트 양식’ 해법 찾는다

한국어촌어항공단은 해양수산부와 함께 10일 서울 마포구 상암동 누리꿈스퀘어 국제회의장에서 ‘기후변화 대응과 스마트 양식산업 패러다임 전환 포럼’을 개최한다고 밝혔다. 이번 포럼은 정부 초혁신경제 15대 선도 프로젝트인 ‘스마트 수산업’의 성공적인 이행을 뒷받침하고 양식산업의 기후변화 대응 방향을 모색하기 위해 마련됐다.
행사에서는 기후변화에 대응하는 스마트 수산업 정책 방향을 시작으로, 언론의 시각에서 보는 기후변화 대응과 수산산업의 미래, 기후변화 시대 스마트 양식산업의 패러다임 전환 방향, 블루카본 및 탄소 저감형 양식산업 기술 동향, 마을어장 활성화와 연계한 현장 중심 기후 적응형 양식 모델 소개, 국내외 스마트 양식 및 친환경 양식장 운영 사례와 현장 현황 등이 발표된다.
이어 정부·학계·연구기관·언론·양식단체·민간기업 전문가들이 참여하는 패널 토론 ‘기후변화 대응을 위한 양식산업 패러다임 전환’을 통해 정책·산업·언론 간 협력 방안을 논의할 예정이다.
홍종욱 한국어촌어항공단 이사장은 “현장에서 나오는 우려의 목소리를 잘 알고 있다”며 이번 포럼을 통해 기후변화에 취약한 우리 양식산업의 체질을 스마트·친환경 구조로 전환하는 계기를 마련하고 대국민 인식 확산과 현장으로 뻗어 나갈 수 있는 협력 기반을 강화해 나가겠다”고 말했다.
댓글 0