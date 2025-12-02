위드컬처, 한국공공브랜드 대상서 2년 연속 2관왕 쾌거

문화 마케팅 전문 기업 위드컬처가 제3회 한국공공브랜드 대상 시상식에서 2년 연속 2관왕을 차지했다고 2일 밝혔다.
지난 11월 28일 위드컬처는 서울 잠실 광고문화회관에서 열린 ‘제3회 한국공공브랜드 대상’에서 정책 브랜드 부문에서 최우수상, 관광 브랜드 부문에서 대상을 받았다.
올 한 해 위드컬처는 한국도박문제예방치유원과 함께 도박 문제 폐해에 대해 알리고 헬프라인 1336을 홍보하는 등 다양한 프로그램을 이어나갔다.
특히 도박 문제 예방 및 치유를 위한 다양한 SNS 콘텐츠와 영상 등을 기획·제작·배포해 높은 관심을 끌어냈다는 공로를 인정받아 정책 브랜드 부문에서 최우수상을 받았다.
이날 위드컬처는 경기관광공사와 ‘DMZ 경기 북부 관광 활성화를 위한 디지털 커뮤니케이션 전략’을 주제로 관광 브랜드 부문에서 대상을 받기도 했다.
이로써 위드컬처는 지난해 최우수상 2개 수상에 이어 올해 대상과 최우수상으로 또 한 번 2관왕의 영예를 안았다.
이경선 위드컬처 대표는 “공공의 가치를 국민에게 쉽고 정확하게 전달하기 위해 노력해 왔다”며 “앞으로 시민과 메시지를 연결하는 신뢰받는 커뮤니케이션을 만들며 브랜드 가치를 확산하는 데 최선을 다하겠다”라고 소감을 밝혔다.
위드컬처는 고용노동부, 행정자치부, 문화체육관광부, 통일부, 농림축산식품부, 서울시, 한국관광공사, 경기관광공사, 한국생명존중희망재단,한국도박문제예방치유원, 한국방문위원회, 대검찰청 등 여러 정부와 지자체, 공공기관 등과 협업하며 사회공헌 캠페인을 펼쳐오고 있다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0