원바이오젠 김원일 대표, ‘2025년 구미시 최고 기업인’ 중소기업 부문 수상

원바이오젠 김원일 대표가 구미시가 선정하는 ‘2025년 구미시 최고 기업인’ 중소기업 부문 수상에 선정됐다.
원바이젠은 이번 수상은 회사가 지역 경제 활성화와 일자리 창출에 기여한 공로를 인정받은 결과라고 설명했다. 김원일 대표는 기술 혁신과 시장 개척을 기반으로 최근 3년간 연평균 두 자릿수 매출 성장을 이끌며 기업 경쟁력을 높였고 이를 통해 원바이오젠은 구미를 넘어 국내외 시장에서 위상을 강화해 왔다고 한다.
원바이젠은 지역사회 공헌과 상생 경영에서도 성과를 내고 있다고 밝혔다. 지역 인재 채용 확대를 통해 일자리를 제공했고 다양한 사회공헌 활동과 기부를 통해 지역 주민의 복지 향상에도 힘써왔다.
김원일 원바이젠 대표는 “기술 개발과 고용 창출을 통해 구미시 발전에 더욱 기여하는 기업이 되겠다”고 말했다.
한편 구미시는 관련 조례에 따라 원바이오젠에 향후 3년간 중소기업 육성자금 특례지원, 지방세 세무조사 유예 등 행정적 혜택을 제공할 계획이다.
