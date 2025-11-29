[단독]“韓, 생성형 AI 美中에 의존… ‘피지컬 AI 연대’로 승부를”

로봇, 자율주행차와 같은 물리적 플랫폼에 탑재돼 현실 세계의 문제를 해결하는 AI(인공지능) 기술. 기업 현장, 군사 영역 등에서 복합적으로 활용되며 AI 분야의 차세대 격전지로 꼽힘.