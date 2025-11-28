한국MDRT협회, 글로벌 리더십 미팅 성료…디지털 전환 전략 논의

한국MDRT협회는 지난 21일 서울 송파구 시그니엘 서울에서 열린 ‘2025 Region D 미팅’을 마무리했다고 밝혔다. 이번 미팅은 MDRT 리더들의 조직 운영 방향을 점검하고 회원가치 향상을 위한 전략을 논의하기 위해 마련됐다.
MDRT 국제본부 존 니콜스 회장을 비롯해 야스히사 코지마 Region D Chair, 나오키 마스다 Global Council Member, 카츠에 하야시 Zone 5 Chair, 이승봉 Zone 6 Chair, 등 글로벌 리더들이 참석해 한국·일본 지역 리더들과 의견을 공유했다.
참가자들은 MDRT에서 가장 의미 있었던 순간’을 주제로 1분 발표를 진행하며 경험을 나누는 시간을 가졌다. 이어 윤리성, 탁월함, 회원 연결, 회원가치 제고 등 MDRT가 중점적으로 추진하는 원칙과 전략 계획이 소개돼 리더가 지향해야 할 핵심 가치를 다시 한 번 확인했다.
현장에서는 메시지맵(Message Map) 실습도 진행됐다. 리더들은 실무 경험을 MDRT 가치 체계와 연결해 정리하는 실습을 진행했다. 회원들에게 일관된 메시지를 전달하는 방법을 점검하는 데 중점을 뒀다. 아울러 AI 기반 서비스 개선을 포함한 디지털 전환 방향, MDRT 100주년 글로벌 프로젝트 등 향후 변화에 대응하기 위한 논의도 함께 이뤄졌다.
한국MDRT협회는 이번 미팅을 통해 글로벌 차원의 협력 기반과 리더십 강화 방향을 확인했다고 밝혔다.
협회 관계자는 “리더들의 인사이트와 논의가 향후 회원 지원과 조직 운영에 의미 있는 기반이 될 것”이라며 “MDRT 핵심 가치에 따른 리더십 발전을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.
