美 12월 금리인하 전망 ‘청신호’에…韓·美 금리차 좁아질 가능성 커져

  • 입력 2025년 11월 27일 11시 45분

이창용 한국은행 총재가 27일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. (공동취재) 2025.11.27 뉴스1
한국은행 금융통화위원회가 4연속 기준금리 동결을 결정한 가운데 미국의 정책금리 인하 기대는 되살아나고 있다. 미 연방준비제도(Fed·연준)가 다음달 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인하할 것이란 기대감이 커지면서 향후 한미 금리차가 좁혀질 것으로 전망된다.

금통위는 27일 올해 마지막 통화정책방향 회의에서 연 2.50%인 현 기준금리를 유지하기로 했다. 금통위는 지난해 10월과 11월, 올해 2월과 5월 네 차례에 걸쳐 총 1.00%포인트를 낮춘 바 있다. 이후 7월과 8월 10월에 이어 이달까지 금리를 동결했다.

반면 미 연준은 앞서 10월 기준금리를 4.25%에서 4.00%로 0.25%포인트를 낮췄다. 이에 따라 현재 한미 금리차는 1.50%포인트다.

시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면 다음달 연준의 금리 인하 확률은 84.9%까지 상승했다. 기존 40%대에서 일주일 만에 80%대로 급등한 것이다. 이는 최근 발표된 미국의 고용지표 부진과 미국이 경기둔화 가능성에 따라 주요 연준 위원들이 추가 금리 인하 가능성을 시사하는 발언을 내놓았기 때문이다.

이에 따라 다음달 미국의 기준금리가 0.25%포인트 인하될 경우 한미 금리차는 1.25%포인트까지 줄어들 것으로 보인다. 시장에서는 미국의 지속적인 금리 인하와 한국의 신중한 금리 정책으로 인해 격차가 점차 축소될 것으로 내다보고 있다. 미국이 내년에도 2~3차례 금리를 내릴 것이라는 전망이 우세한 가운데 한국은 높은 가계부채와 과열된 부동산 시장, 원-달러 환율 변동성 등의 금융시장의 상황을 고려해 추가 금리 인하에 신중한 태도를 유지하고 있기 때문이다.
이호 기자 number2@donga.com
