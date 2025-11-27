‘1030세대 공략’ 이마트24, 성수에 플래그십스토어 ‘트렌드랩’ 첫선

편의점 이마트24가 1030세대가 몰리는 성수동에 플래그십 스토어(단독 대형 매장)를 연다.
이마트24는 서울 성동구 성수동에 플래그십 스토어 ‘트렌드랩 성수점’을 28일 공개한다고 27일 밝혔다. 이번 매장은 성수역 4번 출구 앞에 약 100㎡(30평) 규모로 마련됐다. 매장 구성은 1030세대를 겨냥한 4가지로 특화 공간으로 이뤄졌다. ‘어뮤즈’, ‘W컨셉’ 등 편의점에서는 보기 어려운 브랜드를 체험할수 있는 ‘브랜드 팝업존’, 캐릭터 굿즈와 지식재산(IP) 활용 상품을 선보이는 ‘이벤트존’, 스타 셰프 협업 상품 등을 판매하는 ‘스타상품존’, 커피·스무디·베이커리 등을 운영하는 ‘To-Go Café 존’ 등이다.
이마트24는 플래그십스토어는 자사의 미래 비전과 브랜드 정체성을 공간으로 구현한 첫 매장이라고 설명했다. 특히 이번 매장을 통해 젠지세대(1997년 출생 이후)와 트렌드에 민감한 30대 소비자와의 소통 접점을 넓혀가겠다는 계획이다. 이마트24는 “트렌드 중심지 성수에서 ‘1030 고객을 가장 잘 아는 편의점’으로서의 포지셔닝을 본격 강화할 것”이라고 밝혔다.
한편, 이번 오픈에 맞춰 새로운 슬로건도 공개했다. 슬로건은 ‘All day highlight(일상 속 하이라이트)’로 ‘고객의 일상 속에 모든 순간을 더욱 빛나게 한다’란 의미가 담겼다. 이마트24는 “슬로건에 맞는 상품과 공간 혁신을 확대해 1030고객이 가장 먼저 찾는 힙하고 트렌디한 브랜드로 도약하겠다”고 밝혔다.
