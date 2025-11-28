문화예술-스포츠-다문화 등 폭넓은 사회 공헌 이어와

GS칼텍스는 문화예술이나 스포츠, 다문화 인재 육성 등을 통해 사회공헌 활동을 활발히 펼치고 있다.
복합 문화예술공간 ‘GS칼텍스 예울마루’는 GS칼텍스의 대표적인 문화예술 후원 사례다. GS칼텍스는 전남 여수에 1500억 원을 들여서 70만 ㎡ 부지에 예울마루 시설을 조성하고 운영해 오고 있다. 개관 이후 2024년까지 총 329만 명이 이용한 GS칼텍스 예울마루는 지방자치단체와 협력한 민관 상생의 모범 사례로 2023년에는 한국관광공사 ‘코리아 유니크 베뉴 52선’에 전남에서 유일하게 선정되기도 했다.
4월 재개관한 GS그룹의 대표 문화예술공간 GS아트센터를 통해서도 사회적 가치 확산에 이바지했다. GS아트센터가 다양한 장르의 무대를 통해 시민들에게 다양한 예술 경험을 제공할 수 있도록 GS그룹사들과 함께 지원하고 있다.
스포츠 분야에서도 기반이 취약하거나 관심이 적은 종목을 장기적으로 후원해 왔다. 1995년 시작된 ‘GS칼텍스배 프로기전’을 통해 30년간 한국 바둑을 꾸준히 지원했다. 세계 정상급 기사 배출뿐 아니라 심리 치유 프로그램에 바둑을 접목한 바둑 치유 등의 프로그램을 개발해서 청소년들의 정서적 안정과 사회성 향상에도 이바지했다.
남자 골프에도 20년 넘게 후원을 이어가고 있다. 잠재력 있는 아마추어 선수들의 성장을 위해 허정구배 한국 아마추어 골프선수권대회 등을 후원하고 있다.
여자배구단 ‘GS칼텍스서울Kixx’팀은 1970년 창단 이후 여러 차례 우승을 거두며 한국 여자배구의 역사를 함께 써왔다.
GS칼텍스는 이공계 인재와 다문화 배경을 가진 청소년과 청년이 잠재력을 발휘할 수 있도록 교육이나 멘토링, 장학사업을 이어가고 있다. 지난해 카이스트(KAIST)와 협약을 맺고 매년 1억 원씩 4년간 발전 기금을 내서 장학금과 과학 캠프를 운영하고 있다.
사회복지공동모금회와 펄벅재단과 함께 초·중·고교 학령에 맞춘 장학사업도 펼치고 있다. 다문화 청소년 교육기관인 해밀학교도 후원 중이다.
