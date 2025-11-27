롯데 ‘세대교체’… 50대 임원 대거 발탁, 60대 부회장단 4명 퇴장

  • 동아일보

CEO 20명-신임 임원 81명 인사
계열사 중심 독립경영 체제 강화
신동빈 장남 신유열은 바이오 지휘
정현석 백화점 대표, ‘최연소’ 수장

롯데그룹은 26일 단행한 2026년 정기 임원인사에서 최고경영자(CEO) 20명(33%)을 교체했다. 지난해 CEO 21명(36%)을 바꾼 것을 고려하면 2년 새 전체 CEO의 3분의 2를 바꾸는 등 고강도 인적 쇄신에 나서고 있다. 이번 인사에서 부회장단 4명은 전원 용퇴했다.

신동빈 롯데그룹 회장(70)의 장남인 신유열 롯데지주 미래성장실장 부사장(39)은 롯데바이오로직스 대표를 맡게 되며 역할이 확대됐다. 롯데지주는 “비상경영 상황 속 턴어라운드를 만들기 위한 거버넌스 체계 개편과 지속적인 혁신을 확산시킬 수 있는 인적 쇄신에 중점을 뒀다”며 “실행력 강화 중심의 조직 변화, 세대 교체를 통한 젊은 리더십 중용 등으로 압축된다”고 설명했다.

● 2년 연속 ‘쇄신 기조’

롯데그룹은 이날 롯데지주 등 36개사 이사회를 열고 정기 임원인사를 단행했다. 이번 인사에서 롯데백화점과 롯데마트·슈퍼 등 유통 계열사를 비롯해 롯데웰푸드, 롯데건설 등 주요 계열사 CEO 20명이 교체됐다.

롯데백화점 대표로 발탁된 정현석 롯데백화점 아울렛사업본부장(50)은 롯데백화점 역대 최연소 대표다. 2020∼2024년 유니클로 국내 사업을 운영하는 FRL코리아 대표를 맡아 적자였던 회사를 흑자 전환한 성과를 인정받았다. 차우철 롯데GRS 대표(57)는 롯데마트·슈퍼 대표이사 사장으로 승진 내정됐다. 롯데웰푸드 대표에는 서정호 혁신추진단장 부사장(56), 롯데건설 대표에는 오일근 부사장(57), 롯데e커머스 대표는 추대식 전무(53)가 승진하며 선임됐다.

‘오너 3세’인 신 부사장의 역할도 강화됐다. 신 부사장은 앞서 2023년, 2024년, 2025년 정기인사에서 상무, 전무, 부사장으로 매년 승진한 바 있다. 올해는 사장으로 승진하진 않았지만 박제임스 롯데바이오로직스 대표(59)와 함께 각자 대표를 맡아 그룹의 주요 신사업 중 하나인 바이오사업을 공동 지휘하게 됐다. 롯데지주에 신설되는 전략컨트롤 조직에서 중책을 맡아 그룹 전반의 비즈니스 혁신과 사업 포트폴리오 전환도 주도한다.

이동우 롯데지주 대표이사 부회장(65), 이영구 롯데 식품군 총괄대표 부회장(63), 김상현 롯데 유통군 총괄대표 부회장(62), 박현철 롯데건설 대표이사 부회장(65) 등 부회장단 전원은 물러난다.

● 계열사 책임경영 강화

롯데는 이번 인사에서 각 계열사 중심의 책임경영을 강화하기 위해 9년간 유지한 사업 총괄 체제를 폐지하기로 했다. 롯데지주는 “급변하는 경영 환경에 신속하게 대처하기 위해 계열사는 대표와 이사회 중심의 자율경영과 책임경영을 바탕으로 핵심 사업의 본원적 경쟁력을 높이는 데 집중하기로 했다”고 설명했다.

그룹 미래사업 발굴과 사업 포트폴리오 고도화를 맡고 있는 롯데지주는 실무형 조직으로 개편한다. 재무혁신실장을 맡고 있는 고정욱 사장(59)과 경영혁신실장인 노준형 사장(57)이 공동대표이사를 맡아 재무 및 경영관리, 전략 및 기획 등 두 파트로 나눠 조직을 운영할 방침이다. 박두환 롯데지주 HR혁신실장(59)은 국내 대기업 최초 직무 기반 HR제도 도입 등 그룹 전반에 HR혁신을 추진한 점을 인정받아 사장으로 승진했다.

신임 임원 규모는 81명으로 전년 대비 30% 증가했다. 전체 신임 임원 중 10%에 해당하는 8명의 신임 여성 임원이 발탁됐다. 그룹 전체 60대 이상 임원 중 절반이 퇴임하며 리더십 세대교체에 속도를 내고 있다. 롯데그룹 관계자는 “신속한 변화 관리와 실행력 제고를 위한 성과 기반 수시 임원 인사와 외부 인재 영입 원칙을 유지해 나갈 방침”이라고 말했다.

롯데그룹 임원 승진 인사
◇롯데지주㈜ △전무 배교 김영혁 임재철 △상무 송의홍 오용하 △상무보 김성진 김철홍 안영욱 최민호 홍의표 〈보임〉 △부사장 황민재 △전무 최영준

◇롯데웰푸드㈜ △전무 허진성 △상무 김종기 윤덕환 윤여욱 최규상 △상무보 민준웅 박정혁 박진화 신민정 진영동

◇롯데칠성음료㈜ △전무 이양수 △상무 신제철 △상무보 이성식 이우근

◇롯데지알에스㈜ △전무 대표이사 이원택 △상무 이권형 △상무보 이헌호 전종배

◇롯데중앙연구소 △상무보 김형준

◇롯데상사㈜ △상무 박강민 상무보 김병국

◇롯데쇼핑㈜ 백화점사업부 △상무 김준영 조형주 △상무보 박지영 배지호 신길선 엄선웅 윤현식 최동희 최지영 한정희

◇롯데쇼핑㈜ 마트사업부 △상무 윤병수 △상무보 길현선 변기영

◇롯데쇼핑㈜ e커머스사업부 △상무보 장세헌 황형서

◇㈜코리아세븐 △상무 홍준 △상무보 김흥식 명승민 이정한

◇롯데홈쇼핑 △부사장 대표이사 김재겸 △상무 전호진 △상무보 박재룡 이상용

◇롯데하이마트㈜ △상무 신현채 △상무보 박병용 최준석

◇에프알엘코리아㈜ △상무 대표이사 최우제

◇롯데지에스화학㈜ △상무 대표이사 신승환

◇롯데멤버스㈜ △상무 오경미 △상무보 최성철

◇롯데케미칼㈜ 기초소재사업 △상무 신승환 심미향 양호철 △상무보 김송호 박병관 오창훈 장준철 최철효

◇롯데케미칼㈜ 첨단소재사업 △전무 박강열 △상무 이경남 △상무보 고준석 양지열 이창재 추동휘 태현식 〈보임〉 △전무 대표이사 주우현

◇롯데정밀화학㈜ △전무 김기순 △상무보 정병규

◇롯데에너지머티리얼즈㈜ △상무보 김성곤 김창원

◇롯데이네오스화학㈜ △상무 노동인

◇롯데알미늄㈜ △전무 대표이사 이승민 △상무 장은성 △상무보 이경도 최팔영

◇㈜호텔롯데 △상무 김송기 김지태 이동주 한경완 △상무보 박인 박채완 백승진

◇㈜호텔롯데 롯데면세점 △상무 박상호 양희성 △상무보 김유연 이승준 임석원 한상욱

◇㈜호텔롯데 롯데월드 △상무 김기훈 △상무보 이경호

◇롯데건설㈜ △상무 강윤석 조도휘 △상무보 고영종 박진한 송명철 여정구

◇롯데건설(주)CM사업본부 △상무 고권석

◇롯데이노베이트㈜ △상무 김영갑 오실묵 △상무보 박윤희 오현식 윤태은

◇롯데글로벌로지스㈜ △상무 권재범 △상무보 권태균 전태준

◇롯데캐피탈㈜ △상무 정재경 △상무보 김승현 이정진

◇롯데물산㈜ △상무 손유경 △상무보 백지연

◇롯데에이엠씨㈜ △전무 대표이사 이상학 △상무보 현준호

◇㈜대홍기획 △상무 강태호 △상무보 박용철 손수진 추은진

◇컬처웍스㈜ △상무보 이수민 최재형

◇캐논코리아㈜ △부사장 대표이사 박정우 △상무 이호성 △상무보 박용준 윤규렬

◇한국후지필름㈜ △전무 대표이사 이형규 △상무보 김동우

◇롯데미래전략연구소㈜ △상무 안성준

◇롯데바이오로직스㈜ △상무 정우청 △상무보 윤영수

◇롯데자산개발㈜ 〈보임〉 △상무보 대표이사 김정원

◇LC USA 〈보임〉 △상무 대표이사 권조현

◇롯데콘서트홀 뮤지엄 〈보임〉 △상무 대표 문일권

#롯데#롯데 CEO#롯데그룹#롯데그룹 임원 승진#롯데그룹 인사
이소정 기자 sojee@donga.com
김다연 기자 damong@donga.com
