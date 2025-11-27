[프리미엄뷰]IT 개발 문화부터 일하는 방식까지 모두 바꾼다

신세계아이앤씨, 생성 AI 개발 플랫폼 ‘스파로스 데브엑스’ 도입
AI 에이전트 기반 차세대 플랫폼… IT 서비스 전 과정 적용
개발자 역할 ‘AI 오케스트레이터’로 재정의해 경쟁력 강화
프로젝트 생산-효율성 업… 조직 ‘AX 워크플로’ 지원 목표
생성형 인공지능(AI)이 개발자들의 업무 패러다임을 변화시키고 있다. 리테일테크 전문 기업 신세계아이앤씨(I&C)는 자체 개발한 생성 AI 기반 차세대 개발 플랫폼 ‘스파로스 데브엑스(Spharos DevX)’를 정보기술(IT) 서비스 전 영역에 적용하며 일하는 방식 혁신에 나서고 있다.
개발자 역할 재정의… ‘AI 오케스트레이터’ 돼야
‘스파로스 데브엑스’는 개발자(Developer)를 의미하는 ‘데브(Dev)’에 경험(Experience), 전환(Transformation) 등을 의미하는 ‘엑스(X)’를 더해 인공지능 전환(AX) 시대에 걸맞은 새로운 개발 경험과 패러다임 전환을 지향함을 함축하고 있다.
기능적으로는 코딩 에이전트를 비롯한 AI 에이전트들이 하나의 플랫폼에 탑재되어 △시스템 분석 △설계 △개발 △테스트 △품질 점검 △운영 단계까지 IT 서비스 업무 전 과정을 지원한다. 단순한 코딩 자동화 수준에서 한발 더 나아가 IT 서비스의 업무 단계별로 최적화된 AI 에이전트를 활용해 개발 생산성을 극대화한다. 시스템 개발 프로젝트에서 요구되는 수백 쪽 분량의 문서 작성, 소스코드 생성, 테스트를 통한 오류 검증 등 전 과정에서 활용된다.
신세계아이앤씨는 AX 시대의 개발자를 더 이상 코드를 구현·분석하는 역할에 머무는 존재가 아니라, 여러 AI 에이전트를 조율하고 이끌며 창의적인 성과와 새로운 가치를 만들어 내는 ‘AI 오케스트레이터’로 보고 있다. 반복적이고 정형화된 업무는 에이전트에 맡기고, 개발자는 각각의 에이전트를 조율하며 서비스 설계, 아키텍처, 비즈니스 인사이트 등 고부가가치 영역에 집중하는 구조로 전환한다는 계획이다.
개발 생산성·효율성 높여 프로젝트 경쟁력 강화
스파로스 데브엑스를 활용한 개발 생산성 향상은 시스템 구축 프로젝트 강화로 이어지고 있다. 최근 한국교직원공제회의 학교장터 시스템(School to Business·S2B) 재구축 사업을 수주하면서 스파로스 데브엑스를 활용한 디지털 전환 레퍼런스를 확보하게 된 것.
S2B 시스템은 전국 초중고교 및 교육기관이 수업·행정에 필요한 물품, 용역, 공사 등을 안전하고 투명하게 구매할 수 있도록 지원하는 전자조달 시스템이다. 한국교직원공제회는 노후화된 기존 시스템의 성능 및 보안 한계를 해소하고, 프라이빗 클라우드 기반의 안정성과 확장성을 갖춘 차세대 플랫폼으로 전환하기 위해 시스템 재구축을 결정했다.
신세계아이앤씨는 스파로스 데브엑스를 기반으로 △가상화 기반 프라이빗 클라우드 인프라 도입 △데이터 아키텍처 전면 개편을 통한 데이터 품질 및 정합성 제고 △입찰·계약·정산 전 과정 표준화 및 자동화 △회원 가입·인증 절차 간소화 △사용자 인터페이스(UI) 및 사용자 경험(UX) 개선 △보안 시스템 강화 등을 단계적으로 수행할 계획이다.
개발·운영 단계에서 스파로스 데브엑스를 적극 활용해 개발팀의 생산성과 시스템 안정성을 향상시키고, 이를 통해 확보한 시간과 역량을 단순한 기능 구현에 그치지 않고 교직원, 학교, 협력업체 등 실제 사용자들이 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 서비스 설계와 사용성 개선에 집중 투입할 수 있게 됐다.
멀티 LLM 기반 업무 지원 플랫폼으로 조직 전반 AX 워크플로 완성할 것
신세계아이앤씨는 비개발 직군도 활용할 수 있는 멀티 거대언어모델(LLM) 기반 임직원 공통 업무 지원 플랫폼도 순차적으로 도입해 IT 서비스 영역뿐만 아니라 조직 전반의 AX 워크플로를 완성한다는 포부다.
AI 기반의 업무 지원 플랫폼에서는 사내 규정, 정책이나 업무 매뉴얼 등을 확인할 수 있는 사내 지식 검색, 긴 메일을 요약해 주거나 해야 할 일을 정리해 주는 개인 비서를 비롯해 보고서 작성, 마케팅 지원 등 핵심 업무 영역에 특화된 AI 에이전트를 기존 시스템 안에 녹여낸다.
무엇보다 기업 환경에 적합한 보안 기능을 강화할 예정이다. 콘텐츠 필터링으로 AI가 생성하는 콘텐츠 속 부적절한 표현이나 민감한 정보를 사전에 걸러내고, 시스템 악용을 유도하는 유해 프롬프트를 차단한다.
또한 개인정보가 포함된 내용은 자동으로 마스킹하는 개인정보 필터링 기능을 더해 사내 규정과 컴플라이언스 기준을 모두 충족하며 안정적인 사용 환경을 제공할 것으로 기대하고 있다.
