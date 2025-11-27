퇴직연금 DC형 계좌 만들고 커피 한 잔 받아 가세요

삼성증권이 ‘웰컴 퇴직연금 DC이벤트(2025년 시즌3)’를 12월 31일까지 진행한다. 이번 이벤트는 기간 내 삼성증권에서 퇴직연금 DC형 계좌를 신규 개설한 고객을 대상으로 커피 쿠폰을 제공하는 이벤트다. 조건을 충족하고 이벤트 신청을 한 고객 전원에게 지급된다. 이벤트 기간 내 개설 완료 시 내년 1월 말 지급, 이벤트 기간 내 전환 신청 후 1월 말까지 개설을 완료하면 내년 2월 말 지급될 예정이다.
삼성증권 모바일 애플리케이션 ‘엠팝(mPOP)’에서는 연금 관련 유용한 정보도 제공하고 있다. ‘연금정보’ 메뉴에서 유용한 연금정보와 연금 상장지수펀드(ETF) 순위, 연금펀드·타깃 데이트 펀드(TDF) 순위 등 투자자들이 본인의 운용 성향과 시장 트렌드에 맞춰 연금계좌 운용에 도움이 되는 정보를 제공하고 있다. 삼성증권 관계자는 “삼성증권은 퇴직연금 DC형 가입자들이 계좌를 효율적으로 운용할 수 있도록 다양한 서비스를 제공하고 있다”며 “앞으로도 연금 고객 경험을 높이기 위한 서비스를 꾸준히 이어나갈 것”이라고 말했다.
삼성증권은 9월 30일 금융감독원 공시 기준으로 퇴직연금 증권사업자 중 적립금 순위 2위로 올라선 바 있다. 삼성증권은 연금고객의 자산관리를 밀착 지원하기 위해 서울과 수원, 대구에서 삼성증권 연금센터를 운영 중이다. 연금상품 리밸런싱(재조정) 및 포트폴리오 상담, 연금수령 솔루션까지 연금에 대한 전문적인 상담을 제공하고 있다. 이 외에도 삼성증권은 고객 맞춤형 상품 추천과 매매·리밸런싱, 성과보고서를 제공하는 서비스 ‘퇴직연금 S톡’, 서류 작성 없이 간단한 정보만으로 개인형 퇴직연금(IRP) 계좌 개설이 가능한 ‘삼성증권 3분 IRP’ 등의 서비스를 제공하고 있다.
