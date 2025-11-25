테라로사, 홀리데이 시즌 스페셜티 커피 및 베이커리 라인업 공개

홀리데이 캠페인 영상 공개와 함께 연말 시즌 본격 마케팅 돌입
스페셜티 커피 브랜드 테라로사가 연말 홀리데이 시즌을 맞아 역대 최대 규모의 스페셜티 커피 및 베이커리 라인업을 선보인다. 이번 홀리데이 컬렉션은 커피, 베이커리 뿐 아니라 시즌 음료, MD 상품까지 확장한 것이 특징으로 스페셜티 브랜드로서의 정체성을 유지하면서도 선물 수요가 집중되는 시즌에 맞춘 다채로운 상품 구성을 제안한다.
테라로사는 스페셜티 커피의 핵심 가치인 ‘오리진(Origin)’ 철학을 베이커리 영역까지 확장했다. 원두의 산지와 로스팅에 집중해 온 기존 영역을 넘어, 고급 원재료와 섬세한 공정을 바탕으로 베이커리를 핵심 카테고리로 강화하며, 보다 완성도 높은 미식 경험을 제시한다.
이번 홀리데이 라인업은 음료, 원두, 베이커리, MD 상품까지 아우르며 다양한 가격대와 구성으로 준비돼 일상적인 선물부터 프리미엄 시즌 한정 기프트까지 폭넓은 선택지를 제공한다.
테라로사 홀리데이 시즌 주요 라인업
먼저 커피 라인업부터 풍성하게 마련되어 있다. 매월 가장 신선한 원두를 대용량으로 합리적으로 선보이는 상품인 ‘킹콩’은 매월 1종을 소개하는 공식을 깨고 홀리데이 기념으로 시그니처 2종 에티오피아 예가체페와 에티오피아 구지내추럴을 소개하며 소비자들의 선택의 폭을 늘렸다.
테라로사만의 아이덴티티를 담은 시그니처 에티오피아 원두 3종과 랜덤 옥스포드 피규어가 틴케이스에 담긴 세트도 출시된다.
겨울 시즌 한정으로는 달콤하고 상큼한 오렌지 잼과 부드러운 초콜릿 풍미가 어우러진 ‘윈터 드림 블렌드’ 원두와 드립백이 출시된다. 집에서도 홀리데이 시즌 감성을 간편하게 즐길 수 있도록 기획됐다.
홀리데이 베이커리 라인의 중심에는 매년 가장 높은 인기를 끌어온 슈톨렌이 자리한다. 라로사 슈톨렌은 3월부터 엄선한 건과일을 럼에 절여 장기간 숙성하고, 매월 정성스럽게 관리하는 과정을 통해 깊고 풍부한 맛을 완성한 홀리데이 시즌의 특별한 베이커리로 다른 곳에서는 맛볼 수 없는 테라로사만의 풍미를 가지고 있다.
여기에 진한 다크 초콜릿의 깊은 풍미와 라즈베리, 오렌지 필이 어우러진 하우스 초콜릿 케이크가 함께 메인 제품으로 선보인다.
마들렌, 핫초코 스푼 세트에 홀리데이 한정 패키지를 적용해 시즌 무드를 한층 강화했으며, 선물용으로도 손색없는 구성으로 완성도를 높였다. 더불어 버터 풍미와 커피 향의 조화를 살린 홀리데이 퀸아망과 홀리데이 커피 퀸아망도 시즌 베이커리 라인으로 함께 선보인다.
시즌 한정 음료 라인업도 강화됐다. 올해 처음으로 선보이는 △홀리데이 레드 뱅쇼(논알콜) △홀리데이 실론 시나몬 라테 △홀리데이 밀키 초콜릿 △홀리데이 커피 아포가토 등 다채로운 시즌 음료를 통해 매장 내 홀리데이 경험을 확장한다.
옥스포드(Oxford)와 협업한 ‘테라로사 커피공장 본사 블록 세트’도 공개된다. 테라로사 실제 커피공장을 모티브로 제작된 블록 제품으로, 어린이를 위한 특별한 홀리데이 선물로도 제격이다. 해당 제품은 테라로사 공식몰과 강릉권 매장에서 판매 예정이다.
“커피를 넘어, 홀리데이 경험을 설계하는 브랜드로”
테라로사 홀리데이 상품을 기획한 김재유 팀장은 “이번 홀리데이 컬렉션은 원두와 커피에 머무르지 않고, 음료와 베이커리까지 아우르는 스페셜티 경험을 확장하는 데 중점을 두었다”며 “테라로사에서만 만날 수 있는 진정성과 철학을 담은 상품 라인업을 통해 고객의 다양한 라이프스타일과 니즈에 맞춘 차별화된 시즌 경험을 제안하고 있다”고 밝혔다.
이어 “홀리데이 시즌을 맞아 브랜드 감성을 담은 홀리데이 캠페인 영상을 공개하며 본격적인 시즌 마케팅에 돌입했다”며 “빠르게 변화하는 트렌드에 발맞춰 단순한 제품이 아닌, 감성과 경험을 중심으로 기억되는 브랜드가 될 것”이라고 덧붙였다.
최용석 기자 duck8@donga.com
