최태원 “사회적 가치 측정해 새로운 자본주의 틀 만들어야”

최태원 SK그룹 회장이 지속가능한 성장을 위해 사회적 가치를 측정하고 관리하는 새로운 자본주의가 필요하다고 강조했다.
21일 최 회장은 일본 도쿄에서 열린 ‘도쿄포럼 2025’ 개회사에서 “현행 자본주의 체제로 인해 환경 문제, 사회적 양극화 등이 발생하고 있다”며 “사회적 가치를 포함한 새로운 자본주의 틀이 필요하다”고 말했다.
그는 인공지능(AI)을 통한 사회적 가치 측정의 가능성을 제시하면서 “사회적 가치의 측정과 평가가 이뤄지면 지속가능한 미래를 위한 훨씬 나은 구조를 만들 수 있다”고 했다.
최 회장은 SK그룹이 계열사별로 일자리 창출, 납세, 환경, 지역사회 기여 등 사회적 가치의 다양한 항목을 측정하고 있다고 소개하고, 재무 성과 중심에서 사회적 가치까지 함께 고려하는 방향으로 기업의 목표가 변경됐다고도 설명했다.
최 회장은 2019년부터 해마다 국내 최대의 사회적 가치 생태계 플랫폼인 ‘소셜밸류커넥트(SOVAC)’ 행사를 직접 챙기는 등 기업의 사회적 가치 창출의 필요성을 강조해왔다.
도쿄포럼은 최종현학술원과 도쿄대가 개최하는 학술 행사로 2019년부터 시작됐다. 22일까지 개최되는 이번 포럼 주제는 ‘자본주의를 다시 생각하다: 다양성, 모순, 그리고 미래’다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
