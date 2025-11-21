‘힙’한 카페 감성 녹인 ‘성수310’ 커피-음료 출시

이마트24가 지난 10월 새로운 PL 브랜드 ‘옐로우’를 공개하며 PL 전략을 본격화했다. 옐로우(ye!low)는 ‘품질은 ye!, 가격은 low’라는 의미를 담는 동시에 브랜드 시그니처 컬러인 노란색을 상징한다. 옐로우는 △가격은 낮추고 품질은 높인 ‘가성비 상품(Amazing Price)’ △재료·공법·패키지 등에서 새로움을 제안하는 ‘트렌디 상품(New Trend)’ △합리적 가격과 건강함을 모두 고려한 ‘건강 지향 상품(Healthy)’ 등 세 가지 콘셉트를 기반으로 라인업을 확대하고 있다.
새 PL 브랜드 론칭으로 기존 PL 상품을 모두 옐로우로 바꾸고 새 브랜드에 맞는 신상품을 순차적으로 선보이고 있다. 현재는 스낵부터 즉석밥, 라면 등 가공식품, 냉장·냉동 간편식, 주방 생활용품까지 다양한 카테고리에서 총 80여 종의 옐로우 상품을 운영 중이다.
또한 이마트24는 이달 ‘성수’의 감성을 그대로 담은 카페 전문 브랜드 ‘성수310’을 선보이며 새로운 라이프스타일 브랜드 구축에 나섰다. 성수310은 이마트24 본사가 위치한 ‘성수’와 주소 ‘310’을 결합해 만든 브랜드로 ‘편의점 속 작은 카페’를 콘셉트로 일상에서도 성수 카페 특유의 감성을 경험하도록 기획했다. 패키지에는 ‘SEONGSU 310’ 로고와 패션 피플을 모티브로 한 캐릭터 디자인을 적용해 성수동 특유의 힙하고 자유로운 분위기를 감각적으로 담아냈다.
이마트24의 컵커피 매출은 2022년 이후 매년 10% 이상 꾸준한 성장세를 보이고 있으며 고물가 시대에 합리적 소비를 중시하는 고객 증가와 함께 성수310에 대한 시장 기대감도 높게 형성되고 있다.
이마트24는 성수310 라인업으로 RTD(즉석 음료) 컵커피 4종과 얼음 컵에 간편히 따라 마실 수 있는 파우치 음료 8종을 우선 선보였다. 향후 RTD 과채 음료와 성수310 커피와 어울리는 베이커리 상품도 순차적으로 출시할 예정이다. 성수310 컵커피 4종(아메리카노, 카페라떼, 바닐라라떼, 돌체라떼)은 300㎖ 인기 용량으로 구성돼 전문점 수준의 풍미를 2900원이라는 합리적인 가격에 즐길 수 있다. 성수310 파우치음료 8종(아메리카노블랙, 망고패션블렌디드, 스윗뱅쇼 등)은 340㎖ 사이즈로 커피와 블렌디드 등 다양한 맛의 상품을 1200∼1400원에 구입할 수 있다.
