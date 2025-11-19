하나은행 “올해 주담대 창구 접수, 마감했습니다”

하나은행이 연말 가계대출 총량 관리를 위해 올해 남은 기간 영업점을 통한 주택담보대출과 전세자금대출을 더 받지 않기로 했다.
19일 금융권에 따르면 하나은행은 이달 25일부터 올해 실행 예정인 주담대와 전세대출 신규 접수를 받지 않기로 했다.
앞서 지난달 20일부터는 대출 중개인을 통한 가계대출(올해 실행분) 신규 접수를 중단했는데, 25일부터는 영업점을 통한 신청까지 막았다.
영업점이 아닌 온라인 비대면 주담대 접수의 경우 일부 한도가 남아 아직 가능하지만, 이마저도 한도 소진이 임박해 중단될 가능성이 큰 상황이다.
나머지 시중은행도 상황이 크게 다르지 않다.
KB국민·우리·신한은행 역시 대출 총량관리로 인해 올해 취급 가능한 한도를 대부분 소진한 것으로 알려졌다.
은행 관계자는 “시중은행 대부분이 올해 가계대출 영업을 마감하고 있다”며 “정부의 대출 총량관리가 엄격해지면서 취급가능한 한도가 크게 줄어든 영향이 있다”고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0