DL이앤씨, 필리핀 대통령과 회동… 에너지·인프라 협력 강화

DL이앤씨는 박상신 대표 등 주요 경영진이 부산에서 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령을 만나 에너지 및 인프라 사업 협력 방안을 논의했다고 19일 밝혔다.
마르코스 대통령은 지난 1일 경북 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 한국을 방문한 일정 중 DL이앤씨와의 면담을 진행했다.
DL이앤씨에 따르면 이번 면담에서는 필리핀 정부가 추진하는 에너지·인프라 사업에 대한 양측 협력 확대가 주요 의제로 다뤄졌다. 필리핀 정부는 급증하는 전력 수요와 탄소중립 목표를 고려할 때 원전 건설 분야에서 한국 기업과의 협력 필요성이 크다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.
DL이앤씨는 최근 필리핀 최대 전력회사인 메랄코(Meralco)와 업무협약을 체결하고 필리핀 내 SMR(소형모듈원전) 도입 가능성을 공동 검토하고 있다. SMR은 기존 대형 원전에 비해 규모가 100분의 1 수준으로 작아 대규모 부지가 필요하지 않고 산업단지 등 전력 수요처 인근에 설치할 수 있다는 점에서 차세대 에너지원으로 평가받는다. 최근 인공지능(AI) 산업 확산으로 전력 수요가 빠르게 증가하면서 무탄소 에너지원 확보의 중요성이 커지고 있다는 게 업계 설명이다.
DL이앤씨와 필리핀의 협력은 1993년 필리핀석유공사의 가스 탈황 설비 공사 수주를 계기로 시작됐다. 이후 DL이앤씨는 필리핀에서 총 15건의 사업을 수행하며 국내 건설사 중 가장 많은 시공 실적을 확보했다. 특히 2015년 필리핀 최대 정유사인 페트론이 발주한 ‘필리핀 RMP-2’ 정유공장을 준공했다. 약 2조2500억 원 규모 프로젝트로 국내 건설사가 동남아시아에서 수행한 사업 가운데 최대 규모로 평가받는다.
박상신 DL이앤씨 대표는 “DL이앤씨는 에너지 분야에서 독보적인 기술력과 사업 실적을 보유하고 있다”면서 “필리핀이 추진하는 에너지 사업의 최적 파트너라고 자부한다”고 말했다.
