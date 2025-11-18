소프트웨어 개발자 올림픽 ‘ASE 2025’, 서울서 역대 최대 규모로 개최

400편 이상 논문 구두·포스터 발표
전 세계 연구자·산업 관계자 1000여명 참가
시푸엔테스 오라클 SW보증부문 부사장 등 강연
세계적인 소프트웨어 공학 학술대회인 ‘ASE 2025(The 40th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering)’가 이달 16일 서울 광진구 그랜드워커힐에서 개최돼 오는 20일까지 열린다.
ASE는 자동화된 소프트웨어 분석과 설계, 구현, 테스트, 유지보수 등을 다루는 소프트웨어 공학 분야 최고 권위 학술대회 중 하나로 꼽힌다. 올해는 지난 대회보다 2배 이상 행사 규모가 확대됐다. 1000명 넘는 관련 연구자와 산업 전문가들이 참가해 소프트웨어 기술에 대한 최신 지견을 공유했다.
이번 대회는 한국정보과학회 소프트웨어공학 소사이어티(회장 이정원 아주대 교수)를 비롯해 국제학회인 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers, 전기·전자·컴퓨터공학 분야 국제학회·기술표준기구)와 ACM(Association for Computing Machinery, 컴퓨터공학 분야 학회 연합체) 등이 공동으로 주최하고 유신 카이스트(KAIST) 교수가 대회장(General Chair)을 맡았다. 서울시와 LG전자, 카이스트, 슈어소프트테크 등 국내 업체·기관과 구글, 화웨이, 제트브레인 등 해외 기업이 후원사로 참여했다. 기조강연에는 프로그램 분석 분야 세계적 권위자인 토마스 랩스(Thomas W. Reps) 위스콘신주립대 명예교수와 오라클(Oracle) 소프트웨어보증부문 부사장 크리스티나 시푸엔테스(Cristina Cifuentes) 박사, 미국 방위고등연구계획국(DARPA)이 주관한 DARPA AI 사이버챌린지에서 우승을 차지한 김태수 삼성전자 상무(조지아공과대 교수) 등이 연단에 올랐다. 이들은 자동화된 소프트웨어 공학의 진화, 인공지능(AI)와 보안 융합, 산업 현장 혁신 기술 사례 등을 주제로 최신 연구와 비전을 발표했다.
이번 ASE 2025는 연구논문 발표와 산업 관련 전시, 도구 시연, 워크숍, 학생 연구 경진대회, 신임 교수 심포지엄 등 다양한 프로그램으로 구성됐다. 특히 올해는 학술대회 규모가 확장된 만큼 모든 논문이 구두 발표와 동시에 포스터 발표 방식으로 이뤄진다. 때문에 발표자와 참석자간 보다 심도 있는 토론이 가능하다. 또한 서울에서 열린 이번 ASE 2025는 대회 역사상 가장 큰 규모로 개최돼 전 세계 학계와 산업계 전문가들이 한자리에 모여 공동 연구와 기술 이전, 산업 적용 등 실질적 협력 방안을 모색하는 새로운 기회의 장이 됐다는 평가다.
ASE 2025 조직위원회 관계자는 “AI와 클라우드, 보안 등 첨단 기술이 소프트웨어 공학에 융합되는 흐름 속에서 ASE 2025는 자동화 소프트웨어 공학의 미래 방향을 제시하고 한국의 정보기술 역량을 세계에 알리는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.
