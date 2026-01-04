올해 의대 정시 지원자 32% 급감…“N수생 급감 영향”

2026학년도 정시모집에서 전국 39개 의대 지원자 수가 전년보다 32.3% 감소하고 최근 5년 사이 가장 적었던 것으로 집계됐다. 의대 모집인원이 증원 1년 만에 동결되며 지원자가 급감한 것으로 해석된다.
4일 종로학원에 따르면 의대 2026학년도 정시 지원자는 7125명이다. 1년 전(1만518명)보다 3393명 줄었다. 의대 정시 지원자는 2022학년도 9233명, 2023학년도 8044명, 2024학년도 8098명이었는데 2026학년도가 최근 5년 사이 가장 적었다.
올해 의대 지원자가 급감한 것은 2025학년도에 의대 증원으로 N수생(대학입시에 두 번 이상 도전하는 수험생)이 크게 늘었기 때문이다. 의대에 갈 만한 수험생은 2025학년도에 이미 갔다는 뜻이다. 임성호 종로학원 대표는 “2026학년도는 의대를 지원하는 N수생이 크게 줄었다”고 설명했다.
의대 모집인원이 동일한 2024학년도보다도 올해 정시 지원자가 줄었다는 점에서 일각에서는 의대 열풍이 주춤한 것 아니냐고 보지만 성급한 판단이라는 시각이 많다. 2026학년도 의대 정시 모집인원은 1년 전보다 521명 줄었는데 평균 의대 경쟁률(6.61 대 1)을 고려하면 줄어든 지원자 수와 유사하다. 한 입시학원 관계자는 “의대 열풍은 의사 기대수익이 크고 미래가 확실히 보장된다는 점 때문인데, 이공계열 처우가 좋아진 게 아닌 만큼 의대 열풍이 식었다고 보긴 어렵다”며 “의대 정원이 늘면 다시 의대 지원자도 늘어날 가능성이 높다”고 말했다.
2026학년도 의대 정시 지원 경쟁률은 6.61대 1로 전년(6.58대 1)보다 소폭 상승했다. 지원자뿐 아니라 모집인원도 줄어든 탓이다. 경기·인천 4개 대학은 지난해 4.65 대 1에서 올해 7.04 대 1, 지방 27개 대학은 7.77 대 1에서 올해 8.17 대 1로 올랐다. 서울 8개 대학은 평균 3.80 대 1로 지난해(4.19 대 1)보다 줄었다. 경쟁률이 가장 높았던 의대는 고신대(24.65 대 1), 최저는 이화여대(2.94 대 1)였다.
