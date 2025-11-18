제조업 AI 전환, ‘비용 부담-인재 부족-효과 불확실’ 3중고에 발목 잡혔다

“맞춤형 인공지능(AI) 소프트웨어 도입에만 수십억 원이 듭니다. 생산 설비까지 설치하려면 천문학적인 돈이 들어요. 대기업 외에는 당장 그 비용을 부담할 수 있는 곳이 많지 않습니다.”
국내 이차전지 소재 관련 코스닥 상장사 대표가 제조 현장의 AI 전환과 관련해서 한 말이다. 현장 기업인들은 AI 전환의 필요성에는 공감하고 있지만, 비용과 인력 부족 등으로 인해 실행에 옮기기 쉽지 않다고 입을 모았다.
●국내 기업 82.3%, AI 도입 안 해
대한상공회의소가 18일 국내 제조기업 504곳을 대상으로 ‘AI 전환 실태’를 조사한 결과 응답 기업의 82.3%가 AI를 경영에 활용하지 않는다고 답했다. 이는 생산, 물류, 운영 등 업무 영역에서 AI 솔루션을 도입했는지를 묻는 질문으로, 개인 단위의 생성형 AI 사용은 제외됐다.
AI 전환이 국내 기업들의 생산성 저하를 막을 수 있는 핵심 수단으로 거론되고 있지만, 막상 현장에서는 막대한 비용 부담과 인재 부족, 효과성 입증 부족 등에 발목을 잡혔다.
설문 결과 전체 응답 기업의 73.6%가 “AI 전환 비용이 부담된다”고 했고, AI 활용 전문 인력 보유 현황에 대해서도 80.7%는 “인력이 없다”고 답했다. AI 전환에 따른 성과 달성 여부에 대해서도 60.6%는 “효과가 미미할 것”이라며 부정적인 반응을 보였다. AI 전환에 적지 않은 비용과 인력을 투입해야 하는 상황에서, 투자 대비 효과에 대한 의구심이 크다는 뜻이다.
AI 전환 격차는 기업 규모에 따라 더 벌어졌다. 자금력이 있는 대기업은 절반에 가까운 49.2%가 AI 솔루션을 활용하고 있었지만, 중소기업은 4.2%에 그쳤다.
대구의 한 제조업체 관계자는 “생산 공정만 AI로 전환하더라도 로봇 운영을 위한 맞춤형 솔루션 구축, 인력 투입 등에 대규모의 자금이 들어간다”고 설명했다. 충북의 한 바이오 소재 업체는 “가뜩이나 AI 인력이 부족한 상황에서 지방 중소·중견기업에 오는 사람을 찾기는 더 힘들다”며 인력 채용의 어려움을 호소했다.
데이터가 없어 AI 전환을 시작하는 것이 어렵다는 반응도 있다. 한 중견기업 임원은 “구성원들에게 AI 전환의 당위성을 설득하고 데이터를 모으는 데만 4, 5년 이상 걸릴 것”이라고 했다.
●“AI 전환, 단계별 지원책 나와야”
전문가들은 국내 제조업의 AI 전환율을 높이기 위해선 단계별 맞춤 지원책이 필요하다고 강조했다. 중소·중견기업을 위해 구독형 AI 모델 도입을 지원하거나, 업종·규모별 맞춤형 AI 활용 모델을 제시하는 컨설팅이 필요하다는 지적이다. 데이터 수집과 알고리즘 적용, AI 운영 실습 등도 강화돼야 한다는 의견이 나왔다.
대기업과 협력업체 간의 AI 전환 협력을 늘려야 한다는 주장도 있다. 현재 삼성·SK그룹 등이 협력사를 대상으로 AI 컨설팅과 스마트공장 견학 프로그램을 운영하고 있다. 김대종 세종대 경영학부 교수는 “AI 전환에 성공한 국가와 기업만이 경쟁에서 살아남을 수 있다”며 “기업의 노력뿐 아니라 정부 차원의 실질적 지원이 필요한 상황”이라고 말했다.
