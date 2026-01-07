아파트 주차장에 쓰러져 있던 20대, 지나는 차에 깔려 숨져

부산의 한 아파트 지하 주차장에 쓰러져 있던 20대가 차에 깔려 숨지는 사고가 발생했다.
6일 경찰 등에 따르면 이날 0시39분경 해운대구의 한 아파트 지하 2층 주차장 바닥에 쓰러져 있던 20대 남성 A 씨가 지나가는 승용차에 깔렸다.
이 사고로 크게 다친 A 씨는 인근 병원으로 옮겨졌으나 오전 2시경 숨졌다.
당시 차량 운전자 B 씨(40대)는 A 씨를 미처 발견하지 못하고 사고를 낸 뒤 별다른 조치 없이 현장에서 이탈한 것으로 확인됐다.
B 씨는 사고 약 1시간 만에 자택에서 경찰에 붙잡혔다. 그는 경찰에 “사고를 낸 줄 몰랐다”고 진술한 것으로 전해졌다. 당시 B 씨에게 음주 및 약물운전의 흔적은 없었다.
경찰은 B 씨를 특정범죄가중처벌등에관한법률(도주치사) 위반 혐의로 입건하고, 현장 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
